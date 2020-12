Maroc: Le conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab salue la décision des USA sur la marocanité du Sahara

Dakhla — Le conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab a vivement salué, vendredi, la décision historique des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son Sahara.

"Cette position constructive vient renforcer la dynamique de la consécration de la marocanité du Sahara marocain, confirmée par les positions de soutien en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume", notamment à travers l'ouverture de consulats par un ensemble de pays amis et frères à Laâyoune et Dakhla et le retrait de la reconnaissance de plusieurs pays de cette entité chimérique, indique un communiqué du Conseil.

Le Conseil de la région s'est également félicité de la décision des États-Unis d'ouvrir un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d'encourager les investissements américains et contribuer au développement économique et social, au profit notamment de la population des provinces du Sud.

En tant que représentants légitimes de la population locale, les membres du Conseil ont réitéré leur soutien à la proposition sage du Maroc relative à l'autonomie des provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté du Royaume, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, en tant que solution unique et réaliste au conflit artificiel autour du Sahara marocain à même de garantir la stabilité et le développement dans la région.

A cette occasion, ils ont "félicité" SM le Roi et le peuple marocain pour cette "grande victoire diplomatique", exprimant leur fierté pour les initiatives prises par le Souverain pour préserver l'intégrité territoriale et réaliser le développement durable dans les provinces du Sud du Royaume.

En outre, ils réaffirment leur attachement au glorieux Trône alaouite et leur mobilisation permanente derrière le Souverain ainsi que leur engagement à défendre les acquis nationaux et les valeurs sacrées de la nation.