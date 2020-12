Maroc: Essaouira - "Derb Diali, je l'aime, je le protège", un slogan mobilisateur pour une opération de sensibilisation anti-Covid-19

Essaouira — Depuis l'apparition de la pandémie du nouveau coronavirus, la jeunesse marocaine, dont celle souirie, a fait montre d'un engagement résolu, doublé d'une générosité sans pareil et d'une grande énergie, en vue de contribuer à l'élan de mobilisation générale pour enrayer la propagation de la Covid-19.

Dans ce sens, une nouvelle opération de sensibilisation, avec un autre slogan mobilisateur "Derb Diali : je l'aime, je le protège" (Nebghih w Nhafed alih), a été organisée, récemment dans la Cité des Alizés, par les membres de l'association "Moga Jeunes", à l'instar de leurs compatriotes dans d'autres villes du Royaume, afin de renforcer la prise de conscience de la population quant aux risques du nouveau coronavirus et à l'obligation du respect des mesures préventives en vigueur.

Cette action solidaire, qui s'inscrit dans le prolongement des diverses initiatives menées depuis des mois par les militants de plusieurs organisations réunies sous le label "Morocco L'Ghedd", dont fait partie "Moga Jeunes", en collaboration avec l'association "Marocains Pluriels", illustre, si besoin est, le rôle agissant et méritoire joué par cette jeunesse fortement engagée et mobilisée dans ces circonstances très particulières, en vue de contribuer à cette bataille collective anti-Covid.

En effet, en décidant de ne pas rester de simples spectateurs, ces jeunes acteurs associatifs, conscients du rôle décisif qu'ils peuvent assumer dans ce combat face à une crise sanitaire d'une telle ampleur, n'ont pas cessé de multiplier les actions et initiatives sur les plans national et local, à même de démontrer leur pouvoir et capacité d'être des citoyens agissants et utiles au sein de leurs communautés pour lutter contre le virus et en atténuer les effets.

Grâce à ce nouveau slogan mobilisateur et fédérateur, les associations participantes, dont "Moga Jeunes", ont démontré une fois encore leur inventivité et esprit d'initiative face à cette mise à l'épreuve collective, ainsi que leur potentiel et capacité de mobilisation face à une crise sanitaire sans précédent.

"Dans notre culture, parmi notre population -tout particulièrement parmi la jeunesse- le Derb est sacré, Lhay, Lhouma (le quartier)... cela a du sens ! C'est un repère, un signe d'appartenance. C'est ce symbole que les jeunes militants associatifs ont choisi comme thème pour leur nouvelle action de sensibilisation anti-Covid", expliquent les initiateurs de cette opération civique.

Ainsi, les membres de "Moga Jeunes" ont sillonné, dans le cadre de cette action, plusieurs endroits stratégiques et déambulé dans des quartiers et rues de l'ancienne médina de la ville d'Essaouira où ils ont procédé à la distribution de flyers aux habitants et au collage de stickers portant le slogan de cette opération citoyenne, sur les murs ainsi que sur les vitrines des épiceries et autres locaux de commerce.

Dans une déclaration à la MAP, le président de "Moga Jeunes", Otmane Mazzine, a indiqué que l'organisation de cette nouvelle opération de sensibilisation à Essaouira, qui a coïncidé avec la célébration de la journée internationale du bénévolat, vient confirmer l'importance du volontariat et du travail de terrain et de proximité des jeunes acteurs associatifs en vue de contribuer à cette lutte sans relâche contre le nouveau coronavirus.

Menée également dans d'autres villes du Royaume, cette action s'inscrit dans la continuité des initiatives auxquelles a contribué l'association souirie, depuis l'apparition du virus, dans le cadre du label "Morocco L'Ghedd" en collaboration avec l'association "Marocains Pluriels" et ce, en vue de renforcer la mobilisation associative et sociétale pour faire face à la Covid-19, a-t-il indiqué.

A ce propos, il a souligné l'importance de la mutualisation continue des efforts du tissu associatif afin d'appuyer les actions inlassables des autorités compétentes pour surmonter cette rude épreuve, ajoutant que cette opération se veut un moyen d'éveiller les consciences et de renforcer cette vigilance collective au niveau de chaque quartier, afin que ses habitants soient constamment conscients des risques liés à la pandémie et de l'impératif du respect strict des gestes barrières.

Relevant l'importance du travail permanent en termes de sensibilisation et de communication, M. Mazzine a expliqué qu'à travers cette action, les membres de "Moga Jeunes" ont tenu à transmettre le message que chaque citoyenne et citoyen ont le devoir, en cette conjoncture complexe, de faire preuve d'un haut degré de responsabilité, de civisme et de vigilance, en vue d'assurer leur sécurité sanitaire et celle des autres, dont leurs familles et proches, afin de stopper la propagation du virus.

"Avec les jeunes des associations de terrain, nous sommes sans cesse à la recherche d'idées innovantes afin que la population -et tout particulièrement la jeunesse- adhère aux mesures de sécurité sanitaires et se les approprie", a affirmé, de son côté, le président de l'association "Marocains Pluriels", Ahmed Ghayat, ajoutant que "depuis 9 mois maintenant, nous multiplions les actions de sensibilisation et les opérations de distribution des masques (plus de 200.000 distribués) et les opérations de solidarité".

M. Ghayat a fait savoir que cette nouvelle campagne sur le terrain, baptisée "Derb Diali", s'est accompagnée d'un concours vidéos sur les réseaux sociaux intitulé : "Filme ton quartier (Sower Derbkom) au temps de la Covid", notant qu'il était demandé aux jeunes internautes d'envoyer une vidéo -ne dépassant pas 2 minutes- "montrant leur quartier de façon drôle, belle ou originale pour en décrire une scène de vie au temps de la Covid-19".

"L'objectif était de faire découvrir les quartiers en ce moment, de montrer la manière dont les jeunes eux-mêmes ou les habitants de ces quartiers vivent en cette période de pandémie", a-t-il expliqué, faisant savoir qu'à l'issue de ce concours, trois vidéos ont été sélectionnées par un jury composé de 3 artistes (Narjiss Nejjar, Jihane Bougrine et présidé par Noureddine Lakhmari).

"Chacune de ces vidéos a remporté un prix, dont celle classée deuxième a été réalisée par un jeune Souiri, Yassine Ajgagal", a-t-il souligné.

"La jeunesse est au rendez-vous du combat contre le virus. Nous essayons de multiplier les actions, les slogans et les activités afin de maintenir l'attention de notre population aux gestes de sécurité sanitaire", a soutenu M. Ghayat.

Et le président de l'association "Marocains Pluriels" d'affirmer en conclusion : "Ce n'est pas facile : cela nécessite courage, engagement, empathie et notre jeunesse en fait preuve. Nous ne devrons surtout pas l'oublier après. Nous leur serons légitimement redevables".