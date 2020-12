Algérie: Organisation de la troisième édition du Festival international du Couscous du 21 au 24 décembre

Alger — La troisième édition du Festival international du Couscous se tiendra du 21 au 24 décembre, avec la participation de chefs cuisiniers algériens et étrangers, a indiqué l'entreprise de production "CHAHRA Prod", organisatrice de l'évènement.

Cette manifestation consacrée à la préparation culinaire ancestrale du couscous, un des plats les plus populaires et connus d'Algérie et du Maghreb, sera diffusée sur différentes chaînes de télévision algérienne et sur les sites des réseaux sociaux, et ce dans le cadre de la prévention contre la pandémie du nouveau Coronavirus, a déclaré à l'APS la commissaire du festival, Aiouaz Chahrazad.

Ils ont également programmé un autre concours pour le meilleur plat de couscous pour les amateurs venus de nombreuses wilayas et un autre dédié aux talents du domaine de la gastronomie et à d'anciens participants de festivals internationaux.

Organisé sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, avec la contribution de la Télévision algérienne, ce festival, dont la première édition a été organisée en 2018 et la deuxième en 2019, vise à faire connaître le couscous algérien et ses variétés ainsi que sa richesse d'une région à l'autre, a poursuivi la commissaire qui a déploré, en même temps, le refus du secteur privé de participer au financement d'événements en relation avec le patrimoine algérien.

Le dossier de classement du couscous comme patrimoine culturel immatériel sera examiné lors de la 15e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, prévue en ligne du 14 au 19 décembre.