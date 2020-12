Afrique du Nord: Ambassadeur sahraoui à Alger - Le deal entre Trump, le Maroc et l'entité Israélienne dépourvu de légitimité

Alger — Le deal conclu entre le président américain, Donald Trump, le régime marocain et Israël "est dénué de légitimité et contraire aux résolutions onusiennes", a affirmé jeudi l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar, soulignant que cette démarche n'entamera pas la volonté du peuple sahraoui, résolument déterminé à recouvrer son indépendance.

Dans une déclaration à l'APS, le diplomate sahraoui a assuré que le deal annoncé par le président américain était "nul et non avenu", la souveraineté sur le Sahara occidental étant du ressort exclusif du peuple sahraoui à qui il revient seul de décider de son devenir.

"Il n'est pas étrange que le président Trump renie le droit du peuple sahraoui et se comporte de manière unilatérale", lui qui ne reconnait même pas les résultats des élections américaines, a ajouté M. Taleb Omar, soulignant, dans ce sens, que "la position de Trump ne représente pas celle de la nouvelle administration américaine".

Il a rappelé, à cet égard, la déclaration du porte-parole de l'ONU qui a précisé que cet accord ne changeait en rien la position de l'ONU à l'égard de cette question, et "c'est le principal", d'autant que les Etats Unis sont membres de l'ONU et que dans le nouvel ordre international "ils ne constituent pas l'unique force dans le monde".

Soutenant que cet accord "nul et non avenu" impactera négativement la place et le rôle des Etats-Unis en tant que "force internationale qui parraine la paix et la sécurité", l'ambassadeur sahraoui a affirmé que cette accord "a mis à nu le régime marocain vaincu qui a rendu public ses anciennes relations avec Israël pour fouler aux pieds tout ce qu'il y a de plus sacré pour les peuples arabes et musulmans".

Cet accord, qui n'est qu'un nuage passager qui va se dissiper une fois que Trump quittera la Maison blanche, n'influera pas sur la volonté du peuple sahraoui et ne le découragera pas dans sa lutte pour l'indépendance, a-t-il souligné.

M. Taleb Omar a formé le vœu de voir "le nouveau président américain rectifier les nombreuses erreurs commises par Trump au Moyen-Orient, mais aussi pour les dossiers du climat, et les relations économiques et multilatérales".