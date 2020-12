Afrique du Nord: Large condamnation de la reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental occupé

Bir Lehlou — Le gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont condamné fermement jeudi la décision du président américain sortant, Donald Trump de reconnaitre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental occupé, la qualifiant de "violation flagrante de la charte de l'ONU et de la légalité internationale".

"La position annoncée par Trump qui constitue une violation flagrante de la charte de l'ONU et de la légalité internationale entrave les efforts de la communauté internationale visant à trouver une solution pacifique au conflit entre la République sahraouie et le Royaume du Maroc", indique un communiqué du ministère sahraoui de l'Information.

Le Gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont souligné que "la décision du Président Trump ne change en aucun cas le statut de la cause sahraouie et que la Communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, étant la propriété du peuple sahraoui".

Ils ont noté, en outre, "avec étonnement la concomitance de cette décision avec la célébration de la journée internationale des droits de l'Homme coïncidant avec le 10 décembre et à l'approche du 60 anniversaire de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, ce qui constitue une violation flagrante sur le plus sacré des droits, à savoir le droit des peuples à l'autodétermination".

Le Gouvernement sahraoui et le Front Polisario ont appelé "les Nations unies et l'UA à condamner cette décision irréfléchie et à faire pression sur le Maroc pour mettre un terme à la colonisation du Sahara occidental".

"Le peuple sahraoui poursuivra sa lutte armée afin de recouvrer sa souveraineté avec tous les moyens et les sacrifices possibles", conclut le communiqué.