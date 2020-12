Cote d'Ivoire: Sécurité routière - La Brigade spéciale de circulation et de régulation installée

La Brigade spéciale de circulation et de régulation (Bscr) de la police nationale, composée de 110 agents (105 femmes et 5 hommes), est désormais fonctionnelle. L'unité policière a été officiellement installée le vendredi 11 décembre, à Cocody, par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé.

C'était en présence du directeur général de la Police nationale, Youssouf Kouyaté, et du maire de la commune hôte, Jean-Marc Yacé.

Les agents de la Bscr ont reçu une formation spécifique de deux mois à la préfecture de police d'Abidjan. Cette brigade à forte dominance féminine est sous le commandement de la commissaire Nicolette Kouassi.

Le ministre Vagondo Diomandé s'est félicité de la naissance de la Bscr. Qui, selon lui, va assurer la fluidité sur les grands axes d'Abidjan, surtout de la commune de Cocody. Entre autres, les boulevards Mitterrand et de France.

La Brigade spéciale de circulation et de régulation a la particularité d'être une unité féminine et mobile. Chaque agent dispose d'une moto qui lui permet d'intervenir avec célérité et de décanter rapidement la situation. « La Bscr est aussi et surtout dédiée à la gestion des effets pervers des travaux du Projet de transport urbain d'Abidjan (Ptua). Très prochainement, Abidjan sera en chantier. Les chantiers de construction de plusieurs routes et d'échangeurs vont démarrer, notamment à la Riviera Palmeraie et à la Riviera 3. Ces travaux rendront la circulation difficile. Cette brigade a pour mission essentielle de gérer les conséquences des travaux du Ptua », a expliqué la commissaire Nicolette Kouassi.

Le maire de Cocody, Jean-Marc Yacé, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement ivoirien, à la Banque africaine de développement et à l'Ageroute qui ont autorisé et accompagné le projet de création de la Bscr. « La commune de Cocody en avait besoin (...). Ces jeunes dames qui forment cette unité routière doivent réussir leur mission. Nous allons les aider à fluidifier la commune de Cocody », a promis Jean Marc Yacé.

Il a également appelé les jeunes policières à être fermes, déterminées et inébranlables pour l'atteinte de leurs objectifs.