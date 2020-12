Cote d'Ivoire: Protection de l'Environnement - La phase II du projet « E-Ewaste » lancée

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et sociétale, Mtn-ci et ses partenaires, le Groupe Cfao Retail et l'Association Electronic Wastes Africa (Ewa), ont procédé au lancement de la phase II de la campagne « E-Ewaste ». C'était le jeudi 10 décembre 2020, à Abidjan-Marcory.

C'est une opération de sensibilisation, de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) auprès des entreprises et des particuliers sur une période de trois mois. Pour les particuliers, des box de collecte sont disposés dans les agences Mtn-ci et les centres commerciaux, Playce Marcory, Playce Palmeraie et le supermarché Supeco de Yopougon-Niangon où les petits appareils usagés électro-ménagers, téléphones fixes, téléphones portables, tablettes, chargeurs et batteries pourront être déposés.

L'objectif de ce projet est de mobiliser et impliquer les entreprises de Côte d'Ivoire et la population dans la bonne gestion des déchets électroniques pour la préservation de l'environnement et par conséquent la santé.

« Lancé en 2016, ce projet est à sa troisième édition. Les précédentes campagnes ont permis de collecter et de recycler plus de 100 tonnes de déchets électriques et électroniques. Cette action témoigne de l'engagement de notre groupe à contribuer à la préservation de l'environnement et de la santé des populations ivoiriennes », indique Natenin Coulibaly, secrétaire générale de Mtn-ci, représentant le directeur général de l'entreprise.

« Nous avons décidé de soutenir cette campagne qui correspond à 5 de nos piliers de la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse). Cette politique tourne autour de trois axes : l'éducation et la santé ; l'entrepreneuriat et l'environnement, et les Tic. Notre réseau de centres commerciaux et nos magasins ont intégré dans leur fonctionnement, des activités qui concourent à la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Cet engagement repose sur la volonté du groupe Cfao de contribuer significativement à la réduction de notre empreinte écologique par des actions adaptées à nos activités dans le respect de la réglementation locale. Cette campagne va permettre de sensibiliser les clients de nos centres commerciaux et des populations en général afin de garantir un environnement sain », explique Pascal Bordeaux, directeur général de Cfao Retail Côte d'Ivoire.

« La question de la protection de l'environnement en général et particulièrement celle de la gestion des déchets a toujours été une préoccupation majeure pour le gouvernement tant elle affecte le cadre de vie et la santé des populations dans notre pays. C'est pourquoi le ministère a mis en place le programme national de gestion des déchets dont la mission principale est de mener des réflexions et proposer des orientations stratégiques », a indiqué Léopold Kouaho, représentant le ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Selon lui, depuis 2014, une stratégie nationale de gestion a été adoptée pour la période 2016-2020 en vue d'améliorer le cadre de vie pour la santé des populations. Le décret N°2017-217 du 5 avril 2017 portant gestion économiquement rationnelle des déchets d'équipements électriques, électroniques (D3E) et des pneus usagers en Côte d'Ivoire.

C'est à juste titre qu'il a salué l'entreprise de téléphonie mobile pour cette action de collecte vers les unités de traitements. Ce qui démontre l'engagement de cette société à accompagner le gouvernement en matière de préservation de l'environnement. Avant d'exhorter les acteurs du secteur à poursuivre les efforts pour que cette action fasse tache d'huile.