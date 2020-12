Maroc: Dakhla - Mise en échec d'une opération d'émigration clandestine, trois personnes interpellées (DGSN)

Rabat — Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté à Dakhla ont mis en échec, vendredi, une opération d'émigration clandestine, à partir de la plage "Lassarga", à 7 kilomètres des côtes de la ville.

L'intervention de la police et les opérations de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis d'interpeller trois personnes, soupçonnées d'être liées à un réseau criminel impliqué dans l'organisation de l'émigration clandestine, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que 26 candidats à l'émigration illégale de nationalité marocaine ont été interpellés, en plus de la saisie d'une embarcation artisanale dotée de deux moteurs, et de 10 barils contenant 600 litres d'essence.

Les organisateurs de cette opération, âgés entre 19 et 46 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour identifier les autres personnes impliquées dans ce réseau criminel, ainsi que ses éventuels liens et ses ramifications à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, précise le communiqué.

La mise en échec de cette opération d'émigration illégale s'inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les services de la DGSN pour lutter contre les réseaux d'émigration clandestine et de traite des êtres humains, conclut la DGSN.