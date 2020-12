Madagascar: Rue et crue

Et rebelote. On commence à remettre en l'état les artères de la capitale les plus névralgiques.

Ce n'est pas trop tôt puisque cela fait plus d'un an que certains axés sont impraticables. La rue à Ambodivona fait actuellement l'objet de travaux alors que son état est délabré depuis plusieurs années. La CUA s'est finalement résolue à la refaire mais les travaux s'arrêtent juste à la montée vers Manjakaray alors que cette portion jusqu'à Ambatomainty est pire qu'une route secondaire.

Il faut dire que les moyens de la CUA ne lui permettent pas d'entretenir et de retaper toutes les rues de la capitale. Rien que le ramassage d'ordures lui coûte la peau des fesses. Il faut donc compter sur la coopération internationale ou les bailleurs de fonds comme c'est le cas l'année dernière ou toutes les voies d'accès vers le centre ville depuis les routes nationales ont été refaites.

Refaire les rues à Antananarivo est une histoire sans fin. Tout simplement parce qu'on retape les rues sans penser à l'évacuation des eaux. Anarchie étant, les propriétaires des constructions de bord de rue bouchent sciemment les canaux d'évacuation pour empêcher l'eau de se déverser dans leur foyer. Du coup l'eau stagne et altère très vite l'asphalte. Que les travaux soient bien faits ou pas, la bitume se détériore facilement sous l'eau. La situation est perceptible partout aux 67 ha, à Ankasina, à Ambohipo, à Ilanivato, à Namontana, à Ambatoroka...

Même les nouveaux axes comme la route de la Franco - phonie ou celui de Tsarasaotra subissent le même sort sans que des mesures aient été prises. Les nouvelles constructions illicites ou pas, ne respectent guère les canaux d'évacuation préalablement tracés.

Dans certains axes à moins de démolir des constructions, il est désormais impossible de créer des voies d'évacuation. On aura ainsi beau refaire les rues, le problème restera. On aura beau mettre une asphalte de 50 cm d'épaisseur, quelques jours de pluie suffisent à la ramollir et détruire complètement la rue. On aura beau mettre des pavés, les blocs de moellons s'enlèvent facilement sous l'eau. On aura beau mettre du béton, la résistance n'est pas éternelle.

Il est ainsi inutile de refaire les rues, si on ne met pas à contribution la population. Entreprise difficile dans la mesure où avec l'exode rural que l'on a regardé les bras croisés, Antananarivo est aujourd'hui peuplée à 80 % des gens de la campagne peu habitués aux exigences de la vie urbaine. À preuve le problème de la gestion des ordures ménagères.

Aucune réfection ne peut ainsi durer tant qu'on ne trouve pas une solution à l'évacuation des eaux. C'est aussi simple que cela mais c'est cruel.