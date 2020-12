Madagascar: Justice - Clémence Raharinirina fait appel de sa condamnation

Le verdict est tombé. Le juge du Tribunal correctionnel d'Antananarivo a rendu son jugement dans l'affaire de Clémence Raharinirina, hier. Poursuivie en justice par le maire Naina Andriantsitohaina pour diffamation et propagation de fausse nouvelle, la conseillère municipale et leader du syndicat des taxis de la capitale est condamnée d'une peine pécuniaire d'un million d'ariary avec sursis et le versement d'un ariary symbolique à titre de dommages.

Clémence Raharinirina conteste le jugement du Tribunal de première instance. Elle entend interjeter appel auprès de la juridiction supérieure. La peine qui lui est infligée, selon sa première réaction, constitue un coup monté pour accélérer sa déchéance. La procédure visant la tête de la conseillère municipale est en cours auprès du Tribunal administratif.

La mésentente entre Clémence Raharinirina, initialement élue sous la bannière de l'IRK, et le maire d'Antananarivo, s'est traduite par une condamnation pénale. « On m'a traité de traître car j'ai eu l'audace de critiquer le maire » regrette la conseillère. Après la décision du Tribunal de première instance, on attend celle du Tribunal administratif sur la requête aux fins de déchéance.