Madagascar: Technologie - L'adoption précoce de la 5G remise sur le tapis

Vaincre la peur inutile d'adopter de nouvelles technologies. C'est en ce sens que la firme Huawei a organisé la deuxième édition du sommet annuel TrustInTech, auquel ont participé des experts de l'industrie des TIC, des universitaires et des économistes du monde entier.

Alors que les événements de 2020 ont conduit à plus d'isolement et de nationalisme, il y a eu une montée contre la coopération transnationale, et de plus en plus de pays ferment leurs portes et se découplent les uns des autres à cause de la technologie. Lors du sommet, certains intervenants ont souligné le rôle transformateur de la 5G dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie et de la santé.

«La politique doit rester à l'écart des problèmes techniques. Nous devons rester justes et ouverts pour stimuler la coopération technologique. La coopération industrielle n'est pas un jeu à somme nulle. Si une approche isolée est adoptée maintenant, alors que les nouvelles technologies libèrent plus rapidement de la valeur sociale et commerciale, la victime ne sera pas une seule entreprise » explique Ryan Ding, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei.