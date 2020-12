Madagascar: Kere dans le Sud - Neuf cent mille personnes en détresse alimentaire

Une nouvelle réunion, concernant la stratégie d'opérationnalisation des réponses d'urgence à la famine dans le Sud, s'est tenue hier.

Soixante millions de dollars. Ce serait le montant nécessaire pour subvenir aux besoins alimentaires et médicaux dans le Sud du pays. Des réponses d'urgence destinées, notamment, à neuf cent mille personnes qui, en termes simples, se trouvent dans une situation de détresse alimentaire sévère.

Les informations qui découlent d'une réunion entre, d'un côté l'État, conduit par Andry Rajoelina, président de la République, et de l'autre, les Partenaires techniques et financiers (PTF), rapportent que plus d'un million trois cent mille personnes « sont en proie à la famine ». Elles soulignent, surtout, que « neuf cent mille personnes sont classées dans la phase 3 et la phase 4 qui correspondent à une situation d'alerte et de famine avancée ».

Selon des sources concordantes, sur ces neuf cent mille personnes en détresse alimentaire, deux cent mille sont dans la phase 4 qui correspond à « une situation de crise alimentaire critique ». Après une première réunion sur la situation humanitaire dans le Sud, entre l'État et les PTF, le 19 novembre, celle d'hier, a eu pour objet de voir « l'opérationnalisation des solutions d'urgence identifiées ».

Durant la séance de travail, il a été aussi question de présenter les « chiffres qui viennent d'être mis à jour », pour éviter une déperdition des ressources à la disposition et à venir. Des données qui découlent, de prime abord, des travaux du Centre de commandement opérationnel contre le « Kere » (CCO-K).

Solutions durables

La principale mission du CCO-K, placée sous la houle t te du ministère de la Défense nationale, est, notamment, de mettre en place une base de données à jour et des informations précises sur l'évolution de la situation alimentaire dans le Sud. Une vocation qui a été confortée par le Chef de l'État durant la réunion avec les PTF, hier, selon les informations rapportées par les sources à la présidence de la République.

Selon la communication relative à la réunion d'hier, le président de la République, « a mis l'accent sur la nécessité d'une mobilisation ainsi que d'une implication de tous ». Face aux PTF, Andry Rajoelina aurait ainsi, plaidé pour le fait que « la priorité actuelle est de sauver la population de la famine extrême, tout en mettant en place des solutions durables afin de garantir l'autonomie alimentaire des habitants de cette région du pays ».

« Le principal objectif », serait que les personnes victimes du « Kere », soient les plus autonomes possibles, à l'horizon 2021. « L'étude d'un plan d'action pour éradiquer le fléau à court, moyen et à long terme », a ainsi, également, été au menu de la rencontre d'hier. Lors de la première réunion avec les PTF, le 19 novembre, l'État a présenté un plan d'action visant « à éradiquer de façon effective et définitive le Kere ».

L'essor économique du Sud du pays, par l'industrialisation est une des solutions à long terme mises en avant par le plan présenté en novembre. À moyen terme, l'installation d'un système d'adduction d'eau, ou encore, l'octroi de parcelle de terre cultivable et irriguée aux ménages vulnérables, sont envisagées. « Nous avons une obligation de résultat et de droiture dans la gestion financière et matérielle. », a souligné le président de la République.