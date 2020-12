Egypte: Le pays et l'Irak examinent les opportunités de coopération dans le secteur minier

L'Égypte et l'Irak examinent les opportunités de coopération dans le secteur minier

Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla a examiné, vendredi, avec le ministre irakien de l'industrie et des minéraux, Manhal Aziz, les moyens de soutenir la coopération bilatérale, au cours de la prochaine période, en tirant parti des diverses expériences égyptiennes et des grandes opportunités sur le marché irakien, ainsi que des opportunités de coopération dans le domaine minier, et les moyens de transférer l'expertise égyptienne en Irak.

M. El-Molla a souligné que l'Égypte et l'Irak étaient liés par des relations et des liens solides et qu'il existait un intérêt commun à les soutenir et à les développer dans les divers domaines économiques, avec un soutien sans précédent de la part de la direction politique des deux pays.

Il a souligné l'importance de prendre des mesures efficaces pour accélérer le démarrage de la coopération dans certains domaines avec l'aide de l'expertise égyptienne et obtenir des résultats rapides, ce qui constituerait un modèle encourageant et un point de départ pour accroître le volume de la coopération à l'avenir.

Les deux ministres ont passé en revue, au cours de la réunion, les résultats obtenus concernant la formation d'un groupe de travail conjoint d'experts des ministères du pétrole, des Ressources minérales, de l'industrie, du commerce, de la production militaire et de l'Organisation arabe pour l'industrialisation (OAI), qui se rendra en Irak, pour découvrir les possibilités de coopération et d'investissement et les capacités disponibles.

Le ministre du Pétrole a également indiqué que le ministère était prêt à apporter toute son expertise dans le domaine minier à la partie irakienne, à échanger des expériences, des informations et de la coopération dans le domaine de la formation d'un certain nombre de travailleurs irakiens, en mettant en œuvre un programme de formation dans les diverses activités minières.

Pour sa part, M. Aziz a affirmé l'aspiration de son pays à renforcer la coopération avec l'Égypte dans les domaines de l'industrie et des mines, et que les portes de l'Irak sont ouvertes à l'Égypte pour la coopération dans les divers domaines, soulignant que l'Irak tenait à bénéficier de l'expertise égyptienne afin de lui permettre d'exploiter ses importantes ressources de manière économique et durable.