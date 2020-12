Egypte: Le ministère de la Coopération internationale projette un court-métrage sur le partenariat économique avec l'AFD

Le ministère de la Coopération internationale projette un court-métrage sur le partenariat économique avec l'AFD

Le ministère égyptien de la Coopération internationale et l'Agence française de développement (AFD) ont projeté un film sur les relations économiques entre l'Egypte et la France, à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire du partenariat de développement entre les deux pays et de la visite qu'a effectuée le Président Abdel Fattah Al-Sissi en France pour examiner la coopération bilatérale avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Le Président Al-Sissi avait achevé mercredi dernier une visite en France au cours de laquelle la ministre de la coopération internationale et l'AFD ont signé des accords de financement d'une valeur de 715.6 millions d'euros dans divers secteurs, dans le but de développer le secteur du transport, accélérer la transformation verte et investir dans le capital humain.

La valeur du portefeuille de coopération économique entre les deux pays depuis 1974 jusqu'à présent a atteint 7,5 milliards d'euros à travers plus de 42 protocoles de coopération dans nombreux domaines tels que le transport, l'électricité, l'aviation civile, l'habitat, l'assainissement, la santé, l'agriculture, l'irrigation et les PME ainsi que l'environnement, les antiquités et l'enseignement de base et technique.