Egypte: Le ministère de la Production militaire examine avec "Green Tech Egypt" la valorisation énergétique des déchets

Le ministère de la Production militaire examine avec "Green Tech Egypt" la valorisation énergétique des déchets

La direction politique accorde de l'intérêt à l'application sans retard de la stratégie de valorisation énergétique des déchets municipaux, a affirmé le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Ahmed Morsi, lors de son entrevue, vendredi, avec le PDG de la compagnie Green Tech Egypt, Robert Valk.

La réunion a pour but d'examiner l'évolution de la coopération existante dans le domaine de la création et de l'exploitation de centrales de valorisation énergétique des déchets en coopération avec les ministères de l'Environnement et du développement local et l'Organisation arabe pour l'industrialisation.

Les gouvernorats prioritaires ont été identifiés pour la mise en œuvre du système, a indiqué M. Morsi, ajoutant que le ministère cherche à utiliser toutes les capacités manufacturières, technologiques et humaines afin de participer à la mise en œuvre du système de gestion des déchets solides et municipaux.

Pour sa part, M. Valk a passé en revu l'étude de faisabilité menées par la compagnie sur les sites (Shoubrament et Abou Rawash), en vue du démarrage de la mise en œuvre du projet, ainsi que des étapes de l'établissement d'une société par actions pour créer et exploiter des usines de valorisation des déchets dans le cadre du protocole de coopération signé entre le ministère de la production militaire et la société "Green Tech Egypt" en octobre 2020.