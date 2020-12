Madagascar: Sénatoriales - Résultats serrés entre l'IRD et le MMM

Le maire d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, a accompli son devoir de citoyen.

Les résultats des sénatoriales d'hier, du moins partiellement, ont fait apparaître un duel serré entre l'IRD et le MMM. Dans la capitale, l'élection s'est tenue au bureau CER Analamanga, sis à Nanisana. Sur les 56 inscrits, il y a eu 29 votants et 28 suffrages exprimés, l'IRD a obtenu 16 voix contre 12 pour le MMM et un vote blanc. Les deux formations politiques étaient au coude à coude mais l'IRD a finalement pris le dessus. De source informée, concernant le nombre des votants, les conseillers issus du TIM n'ont pas voté et le reste a été constitué par deux membres du komba et un indépendant. Pour la région Itasy, plus précisément à Miarinarivo, il y avait 112 inscrits, 107 votants et 106 suffrages exprimés, l'IRD a eu 57 voix et le MMM 49 voix.

Directives. Toujours concernant les sénatoriales, le maire d'Antananarivo Naina Andriantsitohaina a accompli son devoir de citoyen, hier, à 8 heures 30. A cette occasion, il a fait une brève déclaration, « on a besoin des sénateurs. Et selon les directives du président Andry Rajoelina, leur nombre a été réduit afin de favoriser le développement local ». Répondant aux questions des journalistes concernant ceux qui n'ont pas voté, le Premier magistrat de la ville des Mille de souligner que cela reflète la démocratie au pays. Au vu de ces résultats, même s'ils sont partiels, la configuration politique sur le plan national devrait probablement changer (lire article par ailleurs).