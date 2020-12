Madagascar: Startimes - Baisse des prix d'accès aux bouquets

Joyce Zafera, responsable de la communication et des relations publiques de Startimes Madagascar annonce les promotions de fin d'année.

Facilement accessibles. Les bouquets Startimes le sont pour les fêtes de fin d'année. Le géant chinois de la télévision numérique qui fête en ce mois de décembre ses cinq années de présence à Madagascar annonce en effet une baisse des prix d'accès à ses services. « Les familles qui ne sont pas encore équipées de Startimes peuvent se réjouir de la baisse des prix. Pour Antananarivo le kit Startimes terrestre est à 50 000 ariary, avec décodeur et abonnement d'un mois inclus ainsi qu'une antenne râteau avec câble. Tandis que le kit satellite est à 60 000 ariary, abonnement compris, et installation gratuite », a expliqué hier lors d'une conférence de presse Joyce Zafera, responsable de la communication et des relations publiques de Startimes Media Madagascar. Par ailleurs, « les abonnés au bouquet Basic/Smart rechargeant pour deux mois profiteront du bouquet supérieur gratuitement. Les abonnés du Bouquet Super/Classic gagneront quant à eux 10 jours supplémentaires s'ils rechargent pour deux mois ».

Bref Startimes tient à offrir le meilleur à ses abonnés. Sur ce point la responsable communication de Startimes a déclaré: « Durant ses cinq années de présence à Madagascar, Startimes a opéré une amélioration continue de ses offres pour satisfaire un peu plus les abonnés en pratiquant des prix qui défient toute concurrence. Il y a un mois, nous avons annoncé une promotion spécial Noël et pour marquer encore plus ce mois qui signifie beaucoup pour nous, nous avons décidé de célébrer les cinq ans d'ouverture par une autre promotion ». Les téléviseurs à écran plat prémunis de décodeur sont également concernés par cette promotion. Startimes dispose par ailleurs d'un service de commande et de livraison.