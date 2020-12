Maroc: Guercif - Un intérêt particulier à l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes

Guercif — La province de Guercif vient de se doter d'une plateforme dédiée à l'encouragement de l'entrepreneuriat et l'amélioration de l'employabilité des jeunes.

Créée dans le cadre du programme «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes» de la troisième phase de l'INDH, cette nouvelle structure d'accompagnement, de formation et de renforcement des compétences des jeunes a été inaugurée, vendredi à Guercif, par le gouverneur de la province, Hassan Belmahi, en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.

La création de cette plateforme s'inscrit dans le sillage de la mise en application des Hautes orientations royales visant à accorder un intérêt particulier aux jeunes et à multiplier les efforts pour favoriser leur insertion sur le marché de l'emploi.

Le chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de la province de Guercif, Hassan Kara, a expliqué que cette initiative tend à répondre aux attentes des jeunes, notamment en matière d'inclusion dans le marché de l'emploi et d'encouragement à la création d'entreprises et de projets générateurs de revenu.

L'objectif est d'accompagner les jeunes pendant l'élaboration de leurs projets professionnels et de les orienter pour bénéficier de formations qui soient adaptées à leurs besoins et leurs ambitions, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse, notant que cette plateforme est dotée notamment de cinq espaces ayant pour buts de répondre aux besoins des jeunes en termes d'orientation, de formation et d'accompagnement pour la création d'entreprises, d'intégration sur le marché du travail, et d'élaboration et d'exécution de projets innovants.

Il s'agit, a-t-il fait savoir, de l'espace d'accueil et d'orientation, l'espace d'aide à l'employabilité, l'espace d'appui à l'entrepreneuriat, l'espace d'amélioration du revenu, et l'espace de formations et de stages.

Afin de réaliser les objectifs escomptés, a encore ajouté M. Kara, l'INDH s'attelle à l'activation des services de la plateforme des jeunes à travers le financement et en assurant le rôle de facilitateur et de mobilisateur des différents partenaires dans le domaine du développement économique local et d'intégration des jeunes.

Il a indiqué dans ce sens que des conventions de partenariat ont été signées entre le comité provincial de développement humain, l'association Al Wassit pour l'encadrement et l'accompagnement des porteurs de projets, et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences pour la réalisation des différentes composantes du programme «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes».

L'objectif étant de promouvoir l'employabilité des jeunes par le biais de la formation technique et le renforcement des compétences personnelles, et l'encouragement de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes en mettant à disposition les mécanismes d'appui technique et financier avant et après la création de l'entreprise.

De son côté, Youness Labied, responsable de l'espace d'appui à l'entrepreneuriat au sein de la plateforme, a expliqué que cet espace a pour finalité de recevoir et discuter avec les jeunes porteurs d'idées et de projets novateurs pour mieux connaître leurs compétences dans le domaine de l'entreprise et la nature des projets à réaliser.

Et de poursuivre que sur la base de ces entretiens, les jeunes concernés sont orientés vers des formations ciblées à même de développer leurs aptitudes pour créer leurs projets avec un financement de l'INDH et assurer leur réussite.

Quant à la responsable de l'espace d'aide à l'employabilité, Laila Moatassim, elle a fait remarquer que sa mission consiste à apporter l'aide nécessaire aux jeunes diplômés désireux d'intégrer le marché de l'emploi et ce, en se basant sur les compétences acquises par les chercheurs d'emploi et les offres disponibles.

Le président de l'association Al Wassit pour l'accompagnement des porteurs de projets au niveau de la province de Guercif, Guennadi Mohamed, a affirmé pour sa part que cette plateforme a été conçue pour traiter et concrétiser les projets et les idées des jeunes.

Notant que son association prend en charge la gestion et l'accompagnement de cette plateforme, il a invité les jeunes et les diplômés de la province de Guercif à visiter les espaces de cette structure et à tirer profit de ses services et de son appui.

Des jeunes venus découvrir et s'informer des services de cette plateforme ont salué cette initiative de l'INDH qui ne manquera pas d'impacter positivement la dynamique de création d'entreprise et de promotion de l'emploi dans cette province de la région de l'Oriental.