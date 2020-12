Sénégal: Prévention contre la hausse des cas de Covid-19 à Rufisque - Le service d'hygiène pulvérise des niches du virus

La brigade départementale de Rufisque a lancé jeudi une grande opération de désinfection et décontamination au niveau des marchés et gares routières. L'objectif de cette opération et de freiner la propagation de Covid-19 dans ce département.

Avec le spectre de la 2ème vague de coronavirus qui se précise, le service départemental d'hygiène de Rufisque a décidé d'anticiper sur les causes pour couper les chaînes de transmission.

Sous la supervision du chef du Service national d'hygiène, le médecin colonel Dr Maodo Malick Diop, la brigade départementale a lancé une grande opération de désinfection et de décontamination. Cette opération menée avec la collaboration des partenaires comme l'Unicef, Valdafrique et la Sococim vise surtout les lieux de grands rassemblements, comme les gares routières et les marchés de Rufisque.

Cette opération d'endiguement de la deuxième vague a commencé avec la goure routière de Rufisque. Les hommes du major Mamadou Thiam Faye, chef du service départemental d'hygiène ont fait le tour de la gare pour asperger et pulvériser tous les coins et recoins. « Nous avons constaté qu'il y a une hausse de nouveaux cas. Il y a la résurgence des cas graves et des décès liés au Covid.

Tous les ingrédients sont réunis pour la survenue d'une seconde vague », soutient le médecin colonel. « Nous avons préféré dans un premier temps cibler les gares routières. Nous savons qu'au niveau des gares, il y a un flux de personnes et les véhicules peuvent être des vecteurs de propagation du virus. Nous pensons qu'on pourra réussir à réduire la propagation du virus au niveau de la communauté », a ajouté le chef du Service national de l'hygiène en marge des opérations qui ont été organisées en début de soirée du jeudi sur le site de la gare routière de Rufisque.

Ces opérations sont accompagnées d'actions de sensibilisation menées par les éléments de la brigade envoyés sur le terrain pour communiquer avec les citoyens sans oublier les mesures d'hygiène préconisées depuis le début de la crise sanitaire. « Les éléments sur le terrain vont procéder à une sensibilisation afin d'amener les populations à respecter les mesures barrières. Nous allons renforcer les dispositifs de lavage des mains et distribuer les solutions hydro alcooliques », a dit le médecin colonel qui invite par la même occasion à un retour de l'engagement communautaire. « Nous avons tout ce qu'il faut pour agir dans cette lutte contre la Covid-19. L'Etat est en train de tout faire, il reste aux populations de servir de relais pour le respect des mesures de distanciation sociale », déclare M. Diop.

Pour sa part, le président des transporteurs Fallou Samb a rappelé que l'heure n'était pas au relâchement au niveau de la gare routière de Rufisque. « Nous n'avons jamais baissé les bras. Il y a toujours le manifeste pour identifier les passagers. Nous imposons toujours aux passagers de porter le masque », a-t-il souligné.

Appréciant cette nouvelle opération du service d'hygiène, le responsable des transporteurs dira qu'elle « va permettre aux populations de prendre conscience que le virus est encore en train de circuler pour enfin prendre les dispositions nécessaires pour éviter sa propagation » a-t-il plaidé s'engageant en synergie avec ses collègues de barrer la route au virus. Après la gare routière, le service d'hygiène va s'attaquer au marché central, un autre grand lieu de rassemblement.