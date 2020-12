Sénégal: Difficultés liées a l'employabilité des étudiants diplomés - La Fepes pose son diagnostic

La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur (FEPES) a organisé avant-hier, jeudi 10 décembre, un salon de l'orientation de l'étudiant en présence des étudiants issus de différents instituts de formation.

Ce salon de l'étudiant avait comme but d'énumérer les difficultés liées à l'employabilité des étudiants diplômés, le manque de qualité des écoles de formation, le suivi après formation, et cela par le biais d'un panel axé sur le thème : «Etat des lieux de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et technique : Situation actuelle, enjeux, défis et perspectives».

Pour Daour Diop, directeur général de l'IPE, «l'insertion professionnelle des diplômés constitue pratiquement aujourd'hui le principal baromètre d'appréciation utilisé par le client externe pour apprécier la qualité de nos offres de formation. Il se trouve que la problématique de l'emploi des diplômés ou de leur insertion se pose avec acuité dans beaucoup de pays du Sud, confrontés à une crise économique chronique » a-t-il expliqué.

Plus loin dans son exposé, Mr Diop a indiqué que, «dans les économies en développement, les offres d'emplois proposées émanant du secteur informel sont relativement faibles. De plus, les diplômés ne disposent pas nécessairement de compétences requises pour saisir les opportunités existantes. De plus chez ces diplômés, il subsiste un problème d'employabilité», souligne-t-il.

En effet, s'est-il désolé, «le développement du capital humain et un niveau plus élevé de formation n'induisent pas forcément une augmentation de l'emploi. Les diplômés éprouvent d'énormes difficultés pour trouver du travail. On a constaté l'inadéquation entre offre et demande de compétences».

Concernant la responsabilité des établissements d'enseignement privés (EEP), le directeur général de l'IPE a fait savoir qu'«on a constaté l'inadéquation entre offre et demande de compétences. C'est la conséquence entre l'inadéquation entre formation et emploi qui est aujourd'hui un blocage réel pour l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et Culture technique.

Pour être utilisé dans le circuit de production, donc le marché du travail, le diplômé doit, à l'issue de sa formation, être directement opérationnel. L'absence de politique clairement définie en matière d'insertion montre une situation de rupture observée par l'Etat depuis les réformes des années 80, se désengage progressivement des garanties d'emploi après la formation. Elle fait allusion également à une absence de coordination des différentes actions entreprises dans le cadre de l'insertion professionnelle».

Pour la responsabilité des diplômés, il a souligné que «la méconnaissance du monde du travail, l'absence de projet professionnel précis et la timidité face à l'entreprenariat renvoient de façon singulière à un certain nombre de difficultés qui sont inhérentes aux diplômés. Il est aujourd'hui reconnu que beaucoup de diplômés ne savent pas toujours bien répondre à une offre d'emploi, faire un curriculum vitae (CV), vendre leurs compétences. Le professionnel n'existe pas ou n'est pas clairement construit par les diplômés, l'essentiel pour eux c'est de faire la formation et l'emploi viendra après.

La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur (FEPES) a fini par plaider l'amélioration continue de la qualité des offres de formation à travers l'assurance qualité ; l'adaptation de l'offre à la demande de qualifications par un système de production de qualifications adéquat ; l'adoption et la mise en œuvre d'un dispositif national de Valorisation et de certification des acquis de l'expérience (VAE) ; le développement de la culture d'entreprise auprès des étudiants comme celui des programmes spécifiques centrés sur la promotion de l'employabilité des étudiants et diplômés (centres d'incubation) : enfin la convocation des états généraux ou des assises de l'emploi et de l'insertion professionnelle.