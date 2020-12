Sénégal: Saly-Portudal / Accompagnement du secteur prive pour booster la croissance - La CDC valide la multiplication de ses filiales

La rencontre annuelle de la Caisse des marchés Publics a permis au Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Cheikh Ahmet Tidiane Ba, de faire part de la volonté de faire droit à d'autres filiales en vue de la création d'un secteur privé fort pour alimenter la croissance.

Cheikh Ahmet Tidiane Ba, le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a jugé hier, à Saly-Portudal, intéressante la rencontre annuelle de la Caisse des Marchés Publics. A l'en croire, le séminaire a eu l'allure d'un team building. Il a rappelé les instructions du Chef de l'Etat pour une opérationnalisation des actions dans le but de promouvoir les petites et moyennes entreprises.

En ce sens, il a tenu à relever que la Caisse Des Dépôts et Consignations fonctionne comme un élément d'accompagnement de la politique de l'Etat. Cheikh Ahmet Tidiane Ba a dit par ailleurs souscrire entièrement à la politique des filiales et à la création d'autres à côté de la Cdc .Cette démarche, à l'en croire, soulage la Cdc dans l'exécution de sa mission. Dans cette dynamique, il a expliqué les missions précises à assigner aux filiales et en partage avec des experts.

Ahmet Tidiane Ba n'a pas manqué par ailleurs de parler des contrats de performance qu'il qualifie d'instruments de mesure des réalisations. Cheikh Mbacké Dieng, le Directeur Général de la Caisse Des Marchés Publics, filiale de la Cdc, a insisté pour sa part sur la mission d'assister les Pme.

A l'en croire, au Sénégal, 99% des filières économiques sont des Pme participant de moins de 35% à la croissance. Il a insisté sur la nécessité d'avoir un secteur privé fort pour la commande publique, laquelle a évolué de 500 milliards de francs en 2007 à plus de 2000 milliards de francs.

En ce sens, il a tenu à faire savoir que le secteur privé est confronté à des problèmes d'accès aux financements. La Cdmp les accompagne et va jusqu'au achat des créances pour leur permettre d'évoluer. Abdou Khafor Touré, le directeur de Cgis est revenu sur les 105 hectares de terre de Bambylor et l'investissement dans le monde de l'immobilier pour la constitution d'un patrimoine. Les autres missions, selon ses propos, sont de faciliter l'accès des investisseurs aux financements.