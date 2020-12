Angola: Le MPLA condamne les actes de vandalisme contre la statue d'Agostinho Neto

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a condamné, vendredi, les actes de vandalisme et d'indignation qui ont été perpétrés jeudi, par certains jeunes, contre la statue du premier Président angolais, Agostinho Neto, se situant sur la place "1º de Maio", à Luanda.

Dans une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, le MPLA considère que la dimension humaniste et intellectuelle d'Agostinho Neto, reconnue et respectée au niveau national et international, mérite le respect de tous les Angolais.

«Agostinho Neto est la plus grande référence du nationalisme angolais moderne et du mouvement de libération nationale et une importante personnalité de notre chemin vers la construction d'un Angola indépendant, uni, développé, démocratique et inclusif, raison laquelle le MPLA condamne le comportement infâme, ignoble, adopté contre la mémoire collective des Angolais », lit-on dans la note.

Le MPLA alerte les organisateurs et les instigateurs de ce type d'attitudes et de comportements antisociaux sur les conséquences de leurs actions dans le cadre consacré par la Constitution et la loi.

Le parti au pouvoir en Angola exhorte les autorités à prendre les mesures appropriées pour criminaliser les auteurs d'actes criminels perpétrés contre la figure du héros national, exhortant les jeunes angolais à ne pas se laisser exploiter par les ennemis de la paix, de la réconciliation et de l'unité nationale.

En ce qui concerne la vandalisme de la statue d'Agostinho Neto, située sur la place 1º de Maio, à Luanda, plusieurs organisations, dont la GPL et l'Union des jeunes amis d'Agostinho Neto, ont également condamné le comportement des manifestants.

La manifestation, la troisième organisée dans la capitale du pays entre novembre et décembre, a débuté sur la place adjacente au cimetière de Santa Ana et s'est terminée à 1º de Maio, lieu où Agostinho Neto a proclamé l'indépendance du pays le 11 novembre 1975.