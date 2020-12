Ile Maurice: Fourgonnette en feu à Ville-Noire - «L'explosion a surgi de nulle part»

Cette famille de Ville-Noire est toujours sous le choc mais s'en remet graduellement. Mardi, trois des leurs se sont retrouvés coincés dans une fourgonnette quand le véhicule s'est retrouvé en proie aux flammes.

Le conducteur et propriétaire de la fourgonnette, âgé de 35 ans, a été brûlé sur différentes parties du corps et a été admis aux soins intensifs de la Burns Unit à l'hôpital Victoria de Candos. Les deux autres passagers, âgés de 27 et 67 ans, s'en sont sortis avec de légères blessures.

L'express s'est rendu, hier, chez cette famille du Sud-Est. Le sexagénaire raconte qu'il est actuellement en vacances dans l'île en compagnie de sa famille. Ils venaient d'effectuer la quarantaine obligatoire dans un hôtel à Flic-en-Flac. «Je voyage tous les ans à l'île Maurice car ma famille me manque. Malgré le Covid-19, je dois fouler ma terre natale. La victime est mon beau-frère. Il est boutiquier et avait l'intention de rénover sa boutique. Ce jour-là, mon fils et moi l'avons accompagné pour aller prendre des matériaux de construction.»

Arrivé aux alentours du pont Cavendish à Ville-Noire, il a vu une boule de feu dans l'air. «J'ai vu une explosion. Mon neveu et moi avons eu le réflexe de sauter par-dessus bord. Mais mon beau-frère s'est retrouvé coincé avec sa ceinture de sécurité dans la fourgonnette. Je ne sais comment nous avons pu le retirer du véhicule. Il a été brûlé sur les mains au troisième degré et aux pieds au deuxième degré. Nous n'avons pas eu l'intervention des pompiers de Mahébourg mais ceux de Curepipe qui sont descendus sur les lieux. La police, l'ambulance, les pompiers sont venus après», raconte-t-il.

Il explique que des badauds ont filmé la scène mais ne se sont pas venus à leur secours. «Cela me laisse perplexe.» De déplorer de ne pas avoir été traité urgemment lorsqu'ils se sont rendus à l'hôpital. «Je suis choqué que l'on m'a demandé ma pièce d'identité pour m'enregistrer comme un simple patient alors que j'étais en état de choc ainsi que mon neveu. D'ailleurs, il ne pouvait pas parler ce jour. Mais heureusement, il n'a pas été blessé gravement.»

Quant au véhicule, le trentenaire venait de l'acheter il y a un mois. «Depuis que la fourgonnette (une Toyota) est arrivée à la maison, mon beau-frère n'a pas eu de problèmes mécaniques. Il a fait de longs trajets et n'avait constaté aucune lacune. Ce jour-là, le feu a surgi de nulle part. La fourgonnette est complètement brûlée mais heureusement que la vie de mon beau-frère a été épargnée.»

La police de Mahébourg a ouvert une enquête sur les circonstances de cet incendie.