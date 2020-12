Ile Maurice: Violence domestique - «Bizin enn lékor sap dan sa lakaz-la pou ki pran nou kont»

La voix nouée et remplie de colère, au bout du téléphone, Priyanka (nom fictif) ne mâche pas ses mots. Elle est dégoûtée, blessée et saturée. Elle ne s'est plus vers qui se tourner pour que ses quatre enfants et elle puissent sortir de l'enfer qu'ils vivent au quotidien avec son mari. «Si mo ti koné mo pou pas otan mizer, zamé mo ti pou maryé ar enn dimounn koumsa.»

En effet, elle explique qu'elle s'est mariée très jeune avec cet homme. Si au début il était mielleux et adorable, après avoir passé la bague au doigt à Priyanka, les choses auraient commencé à s'envenimer. «Linn koumans par anpes mwa zwenn mo bann pros, mo'nn dir kav zalouzi o débi mé apré ki mo'nn akous mo prémié zanfan linn koumans lev lamé lor mwa. Linn vinn pli toxik lané apré lané. Mo'nn sey alé tou fason ki ou kav pansé. Sa fer 20 an mo gagn baté, mo arsélé, ek li fer santaz ek ménas mwa.»

Les enfants du couple, non plus, n'échappent pas aux coups de leur père, affirme Priyanka. Malgré le fait que deux de ses quatre enfants, qui habitent avec eux, sont malades, le père n'hésite pas une seconde à leur faire du mal. «Mo gran garson 20 an-la sourmié ek mo tifi ki éna 15 an éna talasémi. Li bat zot, li maltret zot, pran zot kas pansion tou.»

Priyanka explique que depuis le confinement, ils se sentent séquestrés. N'ayant plus de travail, cette mère de famille ne sait plus comment faire pour nourrir ses enfants. Son mari ne veut plus travailler, soutient-elle, et vit une vie de débauche avec l'argent de ses deux enfants qui bénéficient de l'aide financière de l'État.

«Li pa travay, li asté bwar, sigaret ar kas pansion, li diverti enn zourné alor ki péna manzé dan lakaz, péna kas pou dépansé pou asté bann zafer mo dé lézot tifi 16 é 12 an ki ankor lékol. Vu ki mwa mo'nn perdi mo travay, kouma mo rod sorti li ménas mwa ek mo zanfan li dir li pou touy mwa.» D'ailleurs, dans une vidéo que Priyanka et ses enfants ont faite en catimini récemment, on peut entendre l'époux dire à sa famille de «res san manzé», accompagné de plusieurs injures, lorsque celle-ci lui réclame l'argent de la pension pour s'acheter de la nourriture.

Tout en suffoquant, Priyanka ajoute qu'elle n'arrive plus à dormir sur ses deux oreilles. Comme elle dort depuis plus d'un an avec ses enfants, son époux menace tous les soirs de la tuer et se montre violent. «Touléswar li bwar, li zet so bann boutey anba. (... ) Li bat mwa kout tou saki li gagné. Li donn mwa kout pié, kout pwin koumadir li pé bat enn zom.»

Selon Priyanka, elle a plusieurs fois porté plainte. Elle a aussi fait des démarches pour un Protection Order, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait pour lui venir en aide. «Mo pa koné komié fwa inn arivé dépi nou'nn maryé mo'nn al lapolis. Mo'nn mem al Family Protection Unit, CDU tou. Bann-la apel li, pran so déklarasion fini. Li lib, li kontign fer nou pas mizer, sékestré nou. Nou péna nanyé pou nou. Mo pa koné sipa enn lékor ki bizin sap dan sa lakaz-la pou ki pran nou kont», déclare tristement Priyanka.