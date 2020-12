Congo-Brazzaville: Tourisme - Le premier Salon international maintenu en 2020

La tenue du salon est reportée au 15 et 17 décembre, selon la confirmation du ministre chargé du secteur, Yves Bunkulu. En outre, ce dernier a fait état de la bonne évolution des préparatifs de cet événement qui vise à revaloriser le tourisme comme secteur porteur de développement en RDC.

La prochaine date officielle du premier Salon international du tourisme, initialement prévue du 7 au 9 décembre, est désormais fixée du 15 au 17 décembre. Les derniers réglages en cours visent à assurer la réussite de ce grand rendez-vous dans un secteur essentiel pour la RDC post-covid. Pour s'assurer personnellement de la bonne évolution des préparatifs, le ministre du Tourisme multiplie les réunions d'évaluation avec les membres du comité organisateur et toutes les entités impliquées. Récemment d'ailleurs, Yves Bunkulu s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Olivier Schnakenberb, pour s'enquérir de l'expérience allemande dans cette matière.

En effet, la ville de Berlin est présentée comme l'un des grands salons du tourisme au monde. Profitant justement de cette notoriété, l'autorité RD-congolaise a annoncé officiellement la participation de la RDC au prochain Salon international du tourisme de Berlin en 2021. Par ailleurs, en raison de l'importance des fonds à mobiliser pour financer le Plan national du tourisme, Yves Bunkulu prévoit également d'organiser l'année prochaine à Hambourg, en Allemagne, la prochaine conférence internationale avec les bailleurs de fonds de la RDC. A cet effet, des contacts poussés ne sont pas à exclure avec les puissants acteurs internationaux, notamment le leader allemand TUI, pour assurer la réussite de cette rencontre.

Les provinces touristiques RD-congolaises s'impliquent

Ancien grenier de la RDC et province hautement touristique pour ses gorilles de montagnes et autres zones pittoresques pour les loisirs, le Nord-Kivu reste bien au centre de la stratégie de relance du secteur touristique national. A ce sujet, il faut signaler une rencontre importante entre les ministres national et provincial du Tourisme, respectivement Yves Bunkulu et M. Kambale. Les échanges ont porté essentiellement sur le premier grand Salon ainsi que les préparatifs de la Foire du tourisme de Goma, la capitale de province, en avril 2021. De cet entretien, il en ressort une convergence de vues sur la nécessité de mettre en place un comité de préparation de la tenue de cette Foire du tourisme dans la plus belle ville du pays. L'événement est d'autant plus marquant pour la province qu'il est prévu la participation de tous les pays frontaliers de la RDC et de plusieurs pays de l'Afrique de l'Est.

Plan national du tourisme

Les salons internationaux et autres participent à assurer la visibilité du potentiel touristique du pays dans le monde. Et les atouts ne manquent pas pour le pays. Il y a par exemple le positionnement de la RDC à la dixième place mondiale pour sa biodiversité. Dans la vision actuelle de développement du pays, le tourisme est classé comme le septième pilier de la diversification économique du gouvernement Ilunkamba. Le ministère chargé du secteur a reçu la lourde mission de faire de la RDC l'une des dix meilleures destinations de l'Afrique subsaharienne au cours des prochaines années. Pour y parvenir, l'actuel Plan national comporte au total cinq axes stratégiques étalés sur dix ans : (1) amélioration de la gouvernance du secteur du tourisme, (II) numérisation et digitalisation du secteur, (III) promotion du secteur, (IV) développement du tourisme de niche et (V) redynamisation de la coopération. Nous y reviendrons.