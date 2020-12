Congo-Brazzaville: Comité PCT-Ongogni - Yves Moundélé-Ngollo place son mandat sous le signe de l'unité

Elu nouveau président du comité du Parti congolais du travail (PCT) d'Ongogni, dans le département des Plateaux, Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia a rassuré les cadres et militants que la nouvelle équipe mettra toute son énergie pour renforcer l'ancrage du parti dans cette sous-préfecture.

Porté à la tête d'un bureau de neuf membres pour un mandat de deux ans renouvelable, le député suppléant de la circonscription électorale et unique d'Ongogni succède à Lucien Romuald Gandzemi qui s'occupera désormais de la Commission locale de contrôle et d'évaluation de cinq personnes. Les représentants des différents villages du district d'Ongogni ont également mis en place un conseil du comité de près d'une centaine de membres.

« C'est avec une grande émotion que je mesure la responsabilité que vous avez bien voulu nous confier et la confiance que vous mettez à ma modeste personne. Vous avez fait le choix de l'unité, du rassemblement, du changement dans la continuité, de la fédération des forces, de la consolidation des acquis, du consensus, de la tolérance, de la transparence dans la gestion et de l'expérience », a déclaré Yves Moundélé-Ngollo Ehourossia.

Selon lui, le renforcement de l'ancrage du PCT à Ongogni, qui est considéré comme l'un de ses fiefs, passe par le dialogue permanent entre camarade, la cohésion de toutes les forces, la discipline et l'unité au service de l'intérêt supérieur du parti.

« Nous nous emploierons à ce que ce nouveau comité soit un exemple de camaraderie et de démocratie où il fait bon de militer. Nous devons tous ensemble de la cellule au comité, nous impliquer sans relâche pour redynamiser notre parti par l'addition et la multiplication de nos forces en y suscitant une adhésion massive, en redorant son blason afin de continuer de convaincre nos populations en leur partageant notre idéal sociétal et nos valeurs », a-t-il poursuivi, saluant le travail acharné réalisé par l'équipe sortante qui a fait, selon lui, d'Ongogni cette citadelle imprenable acquise au PCT.

En prenant en main le comité PCT-Ongogni, à quelques mois de l'élection présidentielle de 2021, Yves Moundélé-Ngollo est bien conscient de la tâche qui l'attend. C'est ainsi qu'il a invité les cadres et militants de la localité à se mettre en ordre de bataille derrière le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, afin d'offrir, dit-il, « une victoire belle et éclatante, comme nous l'avons toujours fait ici à Ongogni, au candidat de notre parti. Nous assurons, d'ores et déjà, le camarade président du comité central qu'ici à Ongogni les troupes lui sont acquises. Elles lui réitèrent toute leur confiance indéfectible et lui demande de continuer à œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie », a-t-il conclu, insistant sur l'unité et la solidarité au sein du parti.