Cote d'Ivoire: Africa Digital Manager Awards - Un concours pour récompenser les projets innovants dans le secteur du digital

Lancé le 1er décembre 2020, le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 30 avril 2021.

Récompenser les entreprises, les managers de Côte d'Ivoire et des pays d'Afrique de l'Ouest qui conduisent des projets de digitalisation. C'est l'objectif que vise le concours intitulé "Africa digital manager awards" (Adma), initié par Inetum (ex-Gfi), structure implantée dans 26 pays à travers le monde dont 6 en Afrique. Notamment, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie, en Angola, au Sénégal et au Cameroun.

« Notre force, c'est notre volonté d'être présent localement, en acteur de proximité. En tant qu'entreprise de service numérique, elle doit aller plus loin dans l'accompagnement des sociétés et dans sa contribution au développement du digital en Afrique. Notre objectif est de valoriser les projets et les parcours de carrière pour permettre aux managers africains de prendre conscience de leur potentiel », souligne Hugues Ruffat, Head of Global Area Eemea d'Inetum.

Lancé le 1er décembre 2020, le dépôt des candidatures en ligne (www.africadigitalmanageraward.com) se poursuit jusqu'au 30 avril 2021 et est ouvert à tous les managers des entreprises privées ou des administrations publiques. « Nous sommes très fiers de nous associer à l'École centrale de Casablanca pour organiser ce concours. L'Africa digital manager awards va mettre en lumière les talents et les projets en matière de stratégies digitales aujourd'hui, mais aussi encourager et inspirer les initiatives de demain. Nous croyons en l'Afrique qui est un continent en pleine croissance et le digital représente une chance pour son économie », déclare Vincent Rouaix, Président directeur général d'Inetum.

Pour prendre part au concours, les participants doivent soumettre des projets réalisés en interne ou en partenariat avec des tiers (laboratoires, universités, filiales ou autres partenaires). Les candidats peuvent aussi présenter une méthode managériale utilisée pour conduire efficacement un ou des projets basés sur l'agilité, la conduite de changement ou toute autre mesure de performance.

C'est le caractère d'innovation ou d'excellence managériale qui déterminera le choix des meilleurs dossiers par le jury composé de : Ismaila Patrick M'Bengue (administrateur, Cgeci) ; Karim Sy (membre du conseil d'administration de Digital Africa, membre du Conseil national du numérique du Président de la République du Sénégal) ; Philippe Cahez (directeur général, Inetum en Côte d'Ivoire) ; Saloua Karkri Belkeziz (présidente, Inetum en Afrique) ; Salah Baina (enseignant-chercheur, École centrale de Casablanca).

Organisé dans (3) trois zones géographiques (Afrique Centrale, du Nord et de l'Ouest), ce concours récompense les lauréats de chaque zone d'une inscription au programme certifiant Lean Six Sigma Green Belt, délivré par l'École centrale de Casablanca (Maroc).

Cette formation sera intégralement prise en charge par Inetum pour permettre aux 3 lauréats de suivre ce cursus. Les entreprises employant les managers lauréats bénéficieront, pour leur part, d'un coaching et d'un accompagnement des experts consulting de la structure organisatrice du concours, sur une problématique stratégique, managériale, opérationnelle ou technologique en lien avec leurs projets digitaux.