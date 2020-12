Cote d'Ivoire: Région du Moronou - Le ministre des Mines inaugure le chantier-école d'Assiè-Kokoré

Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, a ouvert jeudi 10 décembre 2020, le chantier-école de la petite mine à Assiè-Kokoré, (Centre-Est, région du Moronou), apprend-on d'une note d'information dudit ministère transmise à l'AIP.

Il a exhorté à l'occasion, les jeunes de la sous-préfecture d'Assiè-Koumassi, à saisir cette « heureuse opportunité » de chantier-école que leur offre le gouvernement afin de « sortir du carcan de l'exploitation clandestine de l'or ».

« Vous serez, à la fin de votre formation, des artisans miniers modernes et modèles. Vous serez des gardiens vigilants du respect scrupuleux des règles minières, environnementales et sociales et des promoteurs du développement durable », leur a-t-il signifié.

Le ministre les a aussi invités à prendre, dès maintenant, attache avec la direction régionale des Mines et de la Géologie de Dimbokro, pour constituer leur dossier de demande d'autorisation qui, une fois obtenue, leur vaudra une installation dans des couloirs minéralisés.

Avec l'étape d'Assiè-Koumassi, la Côte d'Ivoire compte, désormais 12 chantiers-écoles d'une capacité de formation de 1 200 artisans miniers par an.

Trois cent trente impétrants se perfectionnent aux techniques de l'exploitation artisanale et semi-industrielle dans les 11 chantiers-écoles déjà existants. Cent vingts autres ont achevé leur formation à Loboville (Buyo), Nangbokro (Daoukro), Abradine (Yakassé-Attobrou) et Tanguelan (Agnibilékrou) et sont en instance de sortie.

Et grâce à la qualité de l'enseignement dispensé, 44 jeunes Ivoiriens, issus des chantiers-écoles de Bozi (Bouaflé) et de Katiendé (Boundiali), ont trouvé, à l'issue de leur formation, un emploi.

Cette année, et dans tout le pays, la Brigade de répressions des infractions au code minier (BRICM) est intervenue dans 14 départements relevant de 13 régions administratives. Son bilan fait état de 180 sites d'orpaillage illicite démantelés, 45 personnes interpellées et déférées et de matériels de production saisis.

Au plan judiciaire, sept procès se sont tenus, avec pour bilan une amende de 102,1 millions de francs CFA d'amendes au profit de l'Etat de Côte d'Ivoire, 735 283 000 francs CFA de dommages et intérêts au profit de l'Etat de Côte-d'Ivoire et 30 personnes condamnées à des peines de prison ferme.