Cote d'Ivoire: CAN 2023/Infrastructures - Les encouragements de la CAF à la Côte d'Ivoire

Arrivée en Côte d'Ivoire le 2 décembre, dans le cadre de sa deuxième visite d'inspection des infrastructures sportives et non sportives en cours de réalisation pour la Coupe d'Afrique des nations 2023, une mission de la Confédération africaine de football (Caf) a achevé son évaluation mardi, à Abidjan, par des mots d'encouragement au Cocan-2023 et au ministère des Sports.

Conduite par l'ex-international ghanéen, Anthony Baffoe, Secrétaire général adjoint de la Caf chargé du football et du développement, la délégation s'est rendue successivement dans les villes d'accueil à savoir, Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro puis Abidjan.

Cette mission technique composée de six experts, était accompagnée de facilitateurs ivoiriens, de la Fif, du Cocan et du Bnetd placés sous la direction de Kouamé Aduo Luc, vice-président du Cocan, représentant Lambert Feh Kessé.

Lors de la séance de restitution présidée au siège du Cocan par Kouamé Aduo Luc en présence du 1er vice-président de la Fif, Sory Diabaté, du 2e vice-président du Cocan, Sékongo Kafalo Daouda et des présidents de commissions techniques du Cocan, Anthony Baffoe est revenu très clairement sur les enjeux de cet exercice en soutenant qu'il est largement bénéfique pour tous d'être prêts longtemps à l'avance pour la mise en place de l'ensemble du dispositif (personnel et infrastructures).

« Seuls la qualité et le respect des délais comptent », a-t-il insisté en guise de soutien pour l'implication continue des experts et pour la nécessité d'apprendre des nations et institutions ayant déjà organisé ce type de giga événement. Selon le chef de délégation de la Caf, pour mesurer le niveau d'exigence de ce défi, il convient de percevoir la Can comme une Coupe du monde organisée par et pour les Africains.

Dans ce contexte, Anthony Baffoe a indiqué que la Caf met des experts en mission auprès des pays organisateurs, à l'instar du Cameroun qui va abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il a également soutenu avec vigueur, l'idée de matches-test sur les sites de compétition, donnant notamment l'exemple du Qatar qui accueille la prochaine Coupe du monde de football.

Le passage en revue par l'équipe de la Caf des domaines inspectés a permis au Cocan de recevoir d'utiles indications, secteur par secteur, pour améliorer ou anticiper ses préparatifs. La méthodologie consistait à apprécier chaque site selon le niveau d'avancement lors des travaux.

Ainsi, les taux globaux suivants ont été recueillis pour servir d'Illustration lors de l'évaluation des infrastructures dans les quatre sites de l'intérieur du pays : San Pedro : 51,8 % ; Bouaké : 67% ; Yamoussoukro : 74% ; Korhogo : 38%.

A l'issue de ces échanges constructifs, le vice-président du Cocan, Kouamé Aduo Luc, a vivement remercié la Caf pour son accompagnement avant de lui donner la ferme assurance que les recommandations reçues seront partagées et appliquées en vue d'une Can 2023 réussie.

La délégation de la Caf a achevé son séjour en Côte d'Ivoire par une visite de courtoisie au ministre des Sports, Paulin Claude Danho.