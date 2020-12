Ile Maurice: Meven, 23 ans - «Ma mère avait une dent contre moi»

Un jeune de 23 ans a été accusé par sa mère d'avoir voulu la tuer à l'aide d'un sabre le 8 décembre. Si cette dernière a rapporté l'affaire à la police, le suspect nie tout en bloc et donne une autre version des faits. «Ma mère avait une dent contre moi», soutient Meven.

Le jeune homme a comparu en cour jeudi et a été libéré sous caution. Alors qu'il a repris son travail de livreur, le lendemain, il dit être chamboulé par les événements survenus durant la semaine entre lui et sa mère, au domicile familial à Arsenal. «Je n'ai pas l'esprit reposé, mais je dois travailler pour nourrir mon bébé d'un an.»

Selon le principal concerné, la relation entre sa mère et lui n'est plus au beau fixe depuis qu'il s'est marié, il y a trois ans environ. «Ma mère n'approuvait pas ma relation avec ma femme. Elle me demandait à chaque fois de partir de la maison et c'est de cette manière que notre mésentente a commencé.»

Une demande qu'il n'est pas en mesure de satisfaire en raison de son maigre salaire. «De plus, la maison n'est pas à son nom. Elle a alors commencé à harceler ma femme, la menaçant même avec des couteaux et des cuillères chaudes. Et elle fait tout ça quand je ne suis pas là.» Le jeune homme explique que son bébé d'un an a un problème cardiaque depuis la naissance et que les médecins lui avaient dit qu'il ne fallait pas que l'enfant subisse des chocs. «Mé lerla mem li pou tap laport for, zet sez ek avoy ros zis pou fatig zanfan la... » Le jour de l'incident, le jeune homme soutient qu'il n'a pas menacé de tuer sa mère. Ils avaient eu un accrochage comme cela arrive souvent. Étant donné qu'elle avait une ordonnance de protection contre son fils, elle aurait tout inventé. «Elle a dit qu'elle allait me dénoncer à la police pour que ma femme et mon enfant n'aient d'autre choix que de traîner les rues.»

D'ailleurs, fait-il ressortir, sa mère n'a pas pu prouver qu'il l'avait frappée. «Elle n'avait pas une seule égratignure sur elle. En cour, elle n'a pas pu expliquer comment je l'avais frappée.»

Selon Meven, sa mère, âgée de 45 ans, aurait depuis quelques temps un problème d'alcool. Celle-ci boit beaucoup et devient souvent incontrôlable. «Personne n'est en bons termes avec elle dans notre entourage». Depuis les faits, si le fils a regagné la maison familiale, la mère, quant à elle, s'est réfugiée, explique-t-on, chez un proche. Nous avons tenté de la joindre, en vain. Toutefois, selon des proches toujours, l'on soutient que «cette guerre ne date pas d'hier. Tôt ou tard, nous savions tous que les plaintes à la police fuseraient de partout. À ce stade, nous ne pouvons affirmer qui a raison ou tort». Cependant, ils déclarent qu'il n'est pas impossible que le fils ait tenté de l'agresser à coups de sabre. «Il est d'une nature violente, il est capable d'un tel acte. Maintenant, c'est à la police de faire son travail pour connaître le fin mot de l'histoire.»