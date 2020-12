Maroc: La décision de Washington de reconnaître la marocanité du Sahara, un grand succès de la diplomatie marocaine (journal émirati)

Abu Dhabi — La décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara témoigne du grand succès remporté par la diplomatie marocaine sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, écrit samedi le quotidien émirati "Al-Bayan".

Sous le titre "La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, l'aboutissement du succès de la diplomatie de Rabat", le journal souligne que la décision historique de Washington "confirme tous les succès obtenus par la diplomatie marocaine".

Citant des déclarations d'experts et d'analystes politiques, la publication note qu'il s'agit d'"une décision historique et d'un tournant important", relevant que la Proclamation signée par le Président Donald Trump pour reconnaitre la marocanité pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue "une nouvelle étape dans les relations entre des deux pays".

La décision américaine d'ouvrir un consulat à Dakhla, indique le média, vient consolider le partenariat stratégique bilatéral et renforcer la reconnaissance internationale du Sahara marocain, ajoutant qu'elle confirme un "choix solide et cohérent avec une décision ferme en termes de contenu juridique, légal et politique".

Selon le quotidien, l'ouverture d'un consulat général américain à Dakhla permettra d'encourager les investissements américains et de promouvoir le développement économique et social au Sahara marocain.

La décision américaine "inaugure une nouvelle phase dans les relations bilatérales fondées sur plus de 200 ans d'amitié", écrit l'auteur de l'article.

Cette position historique américaine s'inscrit dans le cadre du dynamisme fort et efficace de la question du Sahara marocain, qui connaît une interaction internationale continue basée sur un soutien absolu à la marocanité du Sahara.