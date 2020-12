Algérie: Mouloud Kadri chargé d'assurer l'intérim à la présidence de la Fédération algérienne des sports de boules

Alger — Le premier vice-président de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB), Mouloud Kadri, a été chargé par le bureau exécutif d'assurer l'intérim, après le retrait de confiance au président Mohamed Chraa, a-t-on appris auprès du concerné.

Selon les statuts de la fédération et en application de l'article 18, les pouvoirs de l'instance sont délégués au 1er vice-président, Mouloud Kadri, pour assurer l'intérim durant une période s'étalant de 45 à 60 jours et préparer la tenue des deux assemblées générales (ordinaire et élective), en collaboration avec les autres membres du bureau fédéral et le secrétaire général, Chérif Benarab.

"Effectivement, les membres du bureau de la fédération m'ont confié cette mission, en ma qualité de 1er vice-président, une tâche que j'ai acceptée pour que l'instance ne soit pas paralysée", a déclaré Mouloud Kadri à l'APS.

En novembre, l'assemblée générale (AG) de la FASB, réunie en session extraordinaire (AGEx) à Alger en présence des deux tiers des membres, avait voté à main levée pour le retrait de confiance au président en exercice,Mohamed Chraa.

Il est reproché à ce dernier "une mauvaise gestion et des décisions unilatérales, sans prendre avis de son bureau exécutif", selon la majorité des membres de l'AG présents, lesquels ont estimé "qu'il était temps de mettre fin à cette situation et d'entamer une sortie de crise que traversent depuis longtemps les sports de boules".

"Notre mission est claire, celle de préparer les deux assemblées générales ordinaires de 2019 (non encore tenue) et 2020, mais aussi l'élective pour élire une équipe pour le prochain mandat olympique (2021-2024)", a précisé le président intérimaire de la FASB, ajoutant que cela se fera dès que les circonstances le permettront et les dates seront arrêtées en concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).