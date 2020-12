Maroc: Le FPLP condamne fermement la normalisation marocaine avec l'entité sioniste

Palestine — Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a fermement dénoncé la déclaration par le Royaume du Maroc de normaliser et d'établir des relations diplomatiques, à part entière, avec l'ennemi sioniste, affirmant que "le complot de normalisation est un nouveau coup de poignard asséné à la lutte du peuple palestinien".

"Les Etats-Unis d'Amérique et l'entité sioniste visent, à travers cette déclaration, à semer le désespoir total parmi les peuples arabes et à anéantir les aspirations légitimes au recouvrement des droits et de la souveraineté sur les territoires arabes, en Palestine, dans le Golan et au Liban, et à la consécration du droit du peuple palestinien à l'édification d'un Etat palestinien indépendant avec El-Qods-Est comme capitale", a affirmé vendredi le FPLP dans un communiqué.

Affirmant que "ce sinistre pas franchi par le Royaume du Maroc est un nouveau coup de poignard asséné à la lutte de notre peuple palestinien et sa vaillante résistance contre l'occupation israélienne", le FPLP estime que "le plus grave est que le Maroc préside le Comité El-Qods (Jérusalem)".

"Cette reconnaissance, notamment en cette conjoncture particulière, est une gratification pour l'occupation sioniste et une couverture pour poursuivre sa politique de judaïsation de la terre de Palestine, d'implantation de colonies au su et au vu du monde entier", a ajouté la même source.

C'est aussi, poursuit le FPLP, "un encouragement pour l'occupant à poursuivre contre notre peuple palestinien ses exactions et son oppression sous toutes ses forme, les exécutions des civils, le massacres des enfants de sang-froid alors que le sans du chahid Ali Abou Alia n'a pas encore séché et les pires tortures infligées à nos héroïques détenus dans ses geôles, et qui interpellent encore les consciences du monde et des dirigeants arabes".

Exprimant le souhait d'une réaction de la part des peuples, marocain et arabes, pour mettre en échec cette normalisation, le FPLP a affiché la détermination que ce complot "ne saurait entamer notre lutte jusqu'à ce la réalisation de nos objectifs de retour, de chasser l'occupant et d'établir notre Etat indépendant, avec El-Qods pour capitale".