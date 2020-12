Maroc: La zaouia de Cheikh Said Ben Mekhlouf El-Hidjazi condamne la normalisation par le Maroc avec l'entité sioniste

Alger — La zaouia de Cheikh Said Ben Mekhlouf El-Hidjazi a condamné, samedi, la décision du Maroc de normaliser ses relations avec l'entité sioniste, soulignant la gravité de cette décision et de ses répercussions sur la paix et la sécurité dans la région.

"Au moment ou l'étau se resserre sur l'entité sioniste et les campagnes de boycott battent leur plein en soutien à la cause palestinienne, l'entité sioniste trouve des brèches par lesquelles elle s'infiltre pour normaliser ses relations avec des pays arabes faisant fi du refus des peuples de ces pays et des âmes éprises de liberté de par le monde", indique un communiqué de la zaouia.

La zaouia de Cheikh Said Ben Mekhlouf El-Hidjazi "réaffirme son plein soutien aux hautes autorités algériennes, en tête desquelles le président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour leurs positions historiques honorables, priant Dieu Tout Puissant de préserver notre pays, notre armée et tous les corps de sécurité de tout malheur", conclut le communiqué.