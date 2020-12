Cote d'Ivoire: Sensibilisation à la sécurité routière pendant les fêtes - Le ministère des Transports annonce des répressions

Le ministère des Transports s'est donné pour mission de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route pendant les fêtes de fin d'année qui s'annoncent.

C'est ce qu'a déclaré le directeur de cabinet, Hamed Diomandé, le jeudi 10 décembre à la place de l'Espérance au grand carrefour de Koumassi, lors du lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la sécurité routière pour la période des fêtes. A cet effet, Hamed Diomandé a indiqué que, cette année, le ministère accompagnera la sensibilisation de mesures de répression. « Des instructions ont été données à la police spéciale de sécurité routière d'occuper le terrain avec une feuille de route claire.

Il s'agit de mettre hors d'état de nuire tous les conducteurs indélicats », a-t-il fait savoir. Rappelant que le facteur humain représente 94% des causes des accidents de la route. On note, entre autres, l'imprudence du conducteur ou des piétons, la vitesse excessive, le mauvais stationnement, etc. Pour étayer ses propos, il a souligné qu'en décembre 2018, ce sont 742 accidents qui ont été enregistrés causant la mort de 80 personnes et faisant 1193 blessés.

En 2019, l'on a enregistré 596 accidents avec 97 décès et 1914 blessés. C'est pourquoi, il a exhorté les conducteurs à faire preuve de professionnalisme et de discipline et surtout d'éviter la consommation de stupéfiants pendant la conduite. Pour sa part, le directeur général de l'Office de Sécurité routière (OSER), Koné Baffa a expliqué que cette campagne 2020 consistera en des opérations d'information, de sensibilisation, d'éducation et de surveillance de la circulation routière. Elle a débuté le jeudi 10 décembre 2020 pour prendre fin le vendredi 15 janvier 2021.

Outre le district d'Abidjan, la campagne, ces actions seront également menées dans plusieurs villes de l'intérieur. Notamment, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, Abengourou et Man. Quant au directeur général du haut conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire, Diaby Ibrahima, il a salué les actions menées dans le cadre de cette campagne car dira-t-il « sans sécurité routière, il n'y a pas de transport. »