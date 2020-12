Maroc: Le pays et l'Espagne œuvrent en "toute confiance" pour tenir la prochaine RHN dans les "meilleures conditions" (ambassadeur)

Madrid — Le Maroc et l'Espagne, des "partenaires stratégiques", travaillent en "toute confiance et solidarité" pour tenir la prochaine Réunion de Haut Niveau (RHN), prévue en février 2021, dans les "meilleures conditions", a souligné, samedi, l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Tout en réitérant l'« excellence » des relations entre les deux pays, l'ambassadeur du Maroc a fait observer que les deux Royaumes sont des "partenaires stratégiques" travaillant "en toute confiance et solidarité" et ont pris "conjointement" la décision de reporter le sommet à février dans l'espoir que la situation sanitaire sera meilleure.

Dans ce sens, Mme Benyaich a fait valoir que le sommet sera "un moment historique" dans les relations entre les deux pays, mettant l'accent sur l'importance de tenir la Réunion "en toute sécurité" et dans des conditions qui peuvent lui donner "la meilleure visibilité".

La diplomate marocaine a mis en avant la « maturité » des relations bilatérales traduite par un contact permanent entre les autorités des deux pays depuis l'apparition de la pandémie.

"Nous sommes deux pays fiables, deux pays qui entretiennent d'excellentes relations et travaillent au quotidien", a-t-elle martelé.

S'agissant de la décision des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, Mme Benyaich a souligné qu'il s'agit d'un évènement « historique qui revêt une grande importance ».

"C'est un moment important pour nous qui est le fruit d'un travail intense" sous la conduite éclairée et visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé Mme Benyaich, soulignant que la décision américaine a confirmé, une fois de plus, que le plan d'autonomie est "la seule solution" pour surmonter le différend autour du Sahara dans le cadre de l'intégrité territoriale du Maroc et contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.

L'ambassadeur a également mis l'accent sur l'appel fait par SM le Roi Mohammed VI au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans lequel le Souverain réaffirme "l'engagement du Maroc à trouver une solution à la question de la Palestine, qui est une question nationale pour le Maroc" et Sa ferme volonté d'œuvrer en faveur d'une paix et stabilité durables au Moyen Orient avec la Palestine et Israël vivant côte à côte.