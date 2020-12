Maroc: Le pays et la Colombie appelés à tirer le meilleur des opportunités offertes par une coopération transatlantique élargie (ambassadeur)

Bogotá — Le Maroc et la Colombie, forts de leur entente politique solide, sont appelés à tirer le meilleur des opportunités offertes dans le cadre d'une coopération transatlantique élargie, a indiqué l'ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Farida Loudaya.

"Le Maroc, qui est devenu un acteur indispensable et un partenaire important sur le continent africain, dispose de tous les atouts (position géographique, stabilité politique, infrastructures, logistique... ) pour contribuer au développement de cette coopération avec les pays d'Amérique latine", a-t-elle souligné dans un entretien au magazine espagnol spécialisé dans les affaires du Maghreb "Atalayar".

Le moment est d'autant plus opportun que les relations entre le Maroc et la Colombie ont atteint un haut niveau de maturité grâce à un dialogue politique fluide marqué par un meilleur échange économique et commercial, ainsi que culturel et académique, a affirmé la diplomate.

Mme Loudaya a affirmé que "les deux pays partagent les mêmes valeurs de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme et nous continuons d'œuvrer au renforcement de notre coopération dans d'autres secteurs, tant bilatéralement que multilatéralement et en particulier dans le cadre de la coopération Sud-Sud".

"La relation bilatérale avec la Colombie est de la plus haute importance, car il s'agit avant tout d'une relation au plus haut niveau des directions des deux pays. Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence le Président Iván Duque Márquez partagent estime et considération", a relevé l'ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur.

"Notre dialogue politique a été renforcé ces dernières années, notamment à l'occasion de la rencontre en juin 2019 entre les ministres des affaires étrangères des deux pays", a-t-elle fait observer, rappelant la politique à l'égard du Sahara marocain exprimée par le gouvernement colombien, qui soutient les efforts et la position du Royaume visant une solution au différend régional.

Au sujet de l'affaire du Sahara marocain, le Congrès colombien a réitéré à plusieurs reprises son soutien au Royaume, à travers l'adoption de quatre résolutions historiques, en 2017 et 2018, dans lesquelles la plupart des parlementaires colombiens, issus de diverses tendances politiques, ont exprimé leur plein soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume, a-t-elle rappelé.

Les parlementaires colombiens ont également salué, à l'unanimité, les efforts déployés par le Maroc pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, considérant ainsi le plan d'autonomie, comme la solution politique idéale pour mettre fin à ce différend régional, a ajouté l'Ambassadeur du Maroc en Colombie et en Equateur.

Par ailleurs, la coopération parlementaire s'est également consolidée avec l'élargissement du Groupe d'amitié parlementaire à la Chambre des représentants colombienne, ainsi que la signature, en 2019, d'un mémorandum d'accord entre les chambres des représentants des deux pays, a relevé la diplomate marocaine, rappelant la création en 2018 du premier groupe d'amitié Colombie-Maroc au sein du Sénat colombien.

Selon Mme Loudaya, il existe une dynamique positive entre Rabat et Bogotá en faveur d'une grande alliance aux multiples facettes.

Pour la diplomate, les deux pays, chacun dans sa région, sont confrontés à des défis mondiaux similaires tels que la sécurité mondiale, la migration, le développement humain, la sécurité alimentaire, le changement climatique, entre autres.

Avec l'Équateur également, le Maroc a renforcé le dialogue constructif pour la consolidation des relations bilatérales, rehaussées par la visite historique, en 2019, d'une délégation équatorienne de haut niveau au Maroc, écrit le magazine.

Pour elle, il existe une amitié profonde entre le Royaume et la Colombie, caractérisée par une confiance mutuelle et un dialogue politique constant et de longue date, le tout ayant permis une convergence de vues sur de nombreuses questions d'intérêt commun.