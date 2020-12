Maroc: La décision US de reconnaître la marocanité du Sahara, un tournant historique dans le processus de résolution définitive de ce conflit artificiel (diplomate)

Le Caire — La décision des États Unis de reconnaître la marocanité du Sahara et la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara est un tournant historique dans le processus de résolution définitive de ce conflit artificiel, a affirmé l'ambassadeur du Maroc en Égypte, Ahmed Tazi.

Dans des déclarations à la presse, M. Tazi a souligné qu'il ne s'agit pas seulement d'une déclaration officielle de la part de l'administration américaine mais d'une décision souveraine et d'un document juridique officiel d'une valeur importante.

Le diplomate marocain a relevé aussi que la décision américaine n'est pas fortuite mais constitue le couronnement des efforts de la diplomatie marocaine sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI avec comme but mettre un terme à ce conflit artificiel autour du Sahara marocain.

La position d'une grande puissance comme les Etats unis, membre permanent du Conseil de sécurité, ouvrira la voie à la logique de coopération et d'intégration au niveau de la région maghrébine, une des composantes du monde arabe et parmi les partenaires principaux de l'Union européenne, a-t-il expliqué.

Les Etats unis ne prennent pas les décisions de manière aléatoire mais elles sont construites sur une base solide et une vision claire, a enchaîné M. Tazi, faisant remarquer que le décret présidentiel portant reconnaissance de la marocanité du Sahara, accompagné de la décision d'ouvrir un consulat américain à Dakhla intervient sur la base d'une conviction de l'administration américaine des opportunités d'investissements dans les provinces du Sud et du potentiel de ces provinces comme porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et subsaharienne.

Le Maroc n'a pas échangé la reconnaissance de la marocanité du Sahara contre une position quelconque, a-t-il tenu à souligner, notant que SM le Roi a réaffirmé lors de Son entretien téléphonique avec le président américain que la cause palestinienne demeurera au centre des priorités de la politique étrangère marocaine et que le Maroc appelle à la reprise du processus de négociations entre les Palestiniens et les Israéliens pour parvenir à une solution permanente, globale et juste favorisant la stabilité dans la région du Moyen orient.

SM le Roi en tant que président du Comité Al Qods a réaffirmé Son engagement dans la défense du statut juridique de la ville Al Qods Acharif, berceau des religions monothéistes, et du respect de son cachet musulman, a précisé M. Tazi.

Le Maroc à l'instar des Etats arabes et pays aspirant à la paix et défendant le droit et la justice, met l'accent sur la nécessité d'établir un Etat de Palestine sur les territoires occupés en 1967, a-t-il dit, notant que le Royaume n'a cessé de défendre le processus de paix au Moyen orient et restera engagé jusqu'à le triomphe du peuple palestinien frère.