Madagascar: Fruits et saisons - Le temps des letchis

Laissons les cerises à Nana Mouskouri, et chantons les letchis avec la certitude de ne pas perdre au change. Que les gourmets de France et de Navarre se rassurent : leur table de fin d'année sera ornée comme d'habitude par la carapace rugueuse et pleine de promesses du bon letchi exotique, dont celui de Madagascar.

RETOUR sur image. Que s'annoncent les derniers moi s de l'année, et le letchi commence à investir les routes de l'Atsinanana dans des « garaba » de jonc tapissés de feuilles de bananiers. Ces colis attendent les transporteurs à l'approche des petits villages où le fruit se récolte en grappes rutilantes sur des arbres à la taille plutôt imposante. C'est là le letchi destiné au marché local, celui de la capitale en particulier, où les premiers arrivés ne sont pas nécessairement de la toute première qualité...

Un autre univers par-contre est celui des exportateurs professionnels pour qui le produit fait l'objet de toutes les attentions. Dans les unités de conditionnement, les ouvrières en blouse et bonnet blanc effectuent un minutieux contrôle-qualité notamment en matière de calibre. Le passage au sulfurage est important notamment pour les « fruits-bateaux» comme on appelle ceux qui emprunteront la voie maritime. Ils perdent alors leur belle couleur naturelle sans que le goût s'altère. Ce conditionnement leur permet de supporter sans dommage la durée du voyage.

Concurrence

La concurrence est rude entre pays producteurs, pour ne citer que le voisin réunionnais, où ce délicieux fruit originaire de Chine est l'annonciateur attitré de Noël. Rares sont les bonnes tables créoles où le letchi ne figure pas aux réveillons de fin d'année. Le baisser de rideau est tout simplement royal, après un succulent cari mijoté à l'huile avec tomates, oignons, ail, safran, et piment ! Le cari langouste, très prisé des connaisseurs, est particulièrement de circonstance. A ne pas oublier non plus la riche variété des incontournables rougails, qu'ils soient de mangue, de bringelle, de zévi, de pistache, ou de zavocat... Fin de la parenthèse culinaire. Le letchi est une excellente carte de visite pour cette île qui se dit « fruit d'une passion » dans certaines publicités. C'est pourquoi elle lui réserve une place de choix dans ses exportations de saison.

Véritable concentré de douceur dans sa coque râpeuse, le letchi pose parfois problème aux gourmands : quand on en a décortiqué un, on n'arrive simplement plus à s'arrêter ! Mais les nutritionnistes se veulent rassurants : la consommation de 100gr de letchi apporte environ 60 calories. Riche en vitamines A, B, et C, il contient du sucre, de l'acide citrique, du calcium, du fer, du sodium, du potassium, excusez du peu... Le letchi permet de surmonter la fatigue et de diminuer les risques d'infection. Sa teneur en vitamine B contribue à l'équilibre neuromusculaire. La médecine chinoise le recommande pour ses propriétés astringentes, antalgiques, et stomachiques.

Il atténue les douleurs stomacales et améliore le transit intestinal. Même l'industrie pharmaceutique occidentale en a extrait une levure utilisée pour les traitements antibiotiques. Et le letchi n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. Quand les restrictions sanitaires ne seront plus qu'un mauvais rêve à oublier, le Grand Port ressuscitera pour la prochaine campagne sa tradition du Festival « Avy letchi e ! ». Les Tamataviens se laisseront alors emporter par le tourbillon de la fête, peut-être du côté de Miami, et la vie renouera avec la vie...