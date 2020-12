Madagascar: Le sommet TrustInTech 2020 de Huawei - La confiance en la technologie et une collaboration ouverte activent la prospérité partagée

Le 2nd sommet annuel TrustInTech de Huawei a réuni des experts du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) venus du monde entier, afin de discuter des challenges 2020, et du rôle primordial des TIC dans la reprise économique et sociétale.

En effet, 2020 a vu le rôle que joue la 5G, Intelligence Artificielle, big data, ainsi que le cloud computing pendant cette période de pandémie. Les affaires économiques ont connu une croissance de manière exponentielle, offrant des applications concrètes dans la lutte contre la drogue, et le travail ou l'éducation à distance, explicite Edwin Diender, expert en transformation numérique chez Huawei Enterprise.

Le cabinet de conseil STL Partners estime même que ces innovations augmenteront le produit mondial brut (PMB) de 1,4 trillions de dollars d'ici 2030.

Et Stephanie Lynch-Habib, directrice du Marketing de GSMA n'a pas manqué d'ajouter que « les entreprises de notre groupe travaillent continuellement à l'amélioration des standards mondiaux. »

« L'industrie a commencé à accélérer l'adoption de la 5G, offrant des réductions considérables, des business models innovants, et guidant la transformation industrielle. Cela ne s'est jamais produit depuis les 10 dernières années » argumente Paul Scanlan, CTO de Huawei Carrier Business Group, qui a même comparé 2020 à une année « Sputnik »

Cependant, beaucoup ont pointé du doigt la peur et la méfiance face aux TIC, un phénomène amplifié par les montées de l'isolement et du nationalisme, dues à la pandémie 2020, et ses conséquences sur la fermeture des frontières et l'arrêt des coopérations transnationales.

Or « la politique étrangère doit être axée vers l'ouverture. Il faut éviter le protectionnisme, surtout en matière de technologie » assène Jim Rogers, investisseur international. Un positionnement partagé par Jin Keyu, Professeur à la London School of Economics pour qui « il s'agit moins de compétition, de rivalité et de substitution, que de collaboration, de complémentarité et de coopération ».

A la fin du sommet, Ryan Ding, Directeur Général du Comité Huawei et Président du Carrier Business Group a rappelé la nécessité de développer un écosystème ouvert et de confiance pour que chacun puisse bénéficier des retombées prospères de la technologie.

C'est pourquoi l'industrie des TIC doit continuer à adopter des des standards de sécurité techniques et uniformisés. « Si on adopte une approche isolée maintenant, alors que les nouvelles technologies libèrent une valeur sociale et économique à un rythme plus rapide, il y aura de nombreuses entreprises pénalisées » conclu-t-il.