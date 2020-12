Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - L'Italie s'engage à construire des centres de métiers au Congo

Le Groupe italien Palumbo spécialisé en construction d'infrastructures et le ministère en charge de l'Enseignement technique et professionnel ont signé, le 11 décembre à Brazzaville, la convention de financement de deux grands campus et de douze Centres d'éducation, de formation et d'apprentissage (CEFA) dans les départements du Congo.

L'accord a été signé, pour le compte du ministère en charge de l'Enseignement technique et professionnel, par le ministre Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes, et du côté du Groupe Palumbo par son PDG Egidio Palumbo, en présence du conseiller pour les relations extérieures de ladite association (ancien Premier ministre, et ancien ministre des Affaires étrangères de la République d'Italie, Massimo d'Alema, et du président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de métiers de Brazzaville, Paul Obambi.

Ce projet de développement des nouvelles infrastructures concerne la construction de deux campus d'une superficie de quatre hectares chacun ; le premier situé au nord du Congo et le second dans la partie sud du pays. Ces deux campus formeraient les techniciens ; ce qui permettrait de drainer les jeunes âgés de 17 à 29 ans, ainsi que les bacheliers techniques qui n'ont pas encore trouvé un emploi pour une réorientation et une nouvelle qualification professionnelle, en adéquation avec les entreprises pour l'encadrement des ouvriers et des collaborateurs.

Ce dispositif sera complété par un maillage des CEFA départementaux avec une capacité d'internat de deux-cents apprenants. Ces CEFA départementaux seraient spécialisés par rapport à l'environnement économique prédominant de leur département. A titre d'exmple, à Pointe-Noire, les CEFA seront consacrés aux métiers du pétrole, du gaz et du transport maritime. Dans le département du Kouilou, le CFA sera basé sur la pêche. Des métiers industriels à Dolisie dans le Niari...

En perspective, le programme Appui au Réseau CEFA (ARCEFA) prévoit de consolider les CEFA déjà présents sur le territoire et de déployer le réseau des CEFA, en créant un CEFA des métiers agricoles à Boko (Pool) pour participer au développement socioéconomique du Congo dans les secteurs prioritaires identifiés par le PND.