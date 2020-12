Egypte: Mohamed Salah - « Je dois continuer comme ça et marquer plus de buts »

Mohamed Salah a le taux de buts le plus élevé pour chaque match de l'histoire de Liverpool en Premier League avec 0,69 but par match. L'Egyptien devance Fernando Torres 0,63, Luis Suarez 0,62 et Michael Owen 0,54.

Liverpool a concédé le match nul au Danemark sur le terrain de Midtjylland (1-1), mercredi dernier, pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe D de la Ligue des champions. Une rencontre lors de laquelle l'attaquant égyptien Mohamed Salah est devenu le recordman de buts avec les Reds dans la compétition. En inscrivant son 22e but en C1 avec les Reds, Salah est désormais le meilleur buteur du club dans la plus prestigieuse compétition européenne. Il relègue donc définitivement le légendaire Steven Gerrard et ses 21 buts en seconde place.

Mais l'ancien joueur de Chelsea et l'AS Rome ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans une interview accordée à BT Sport., l'Egyptien est revenu sur la qualification des Reds et a affiché ses ambitions

« Ce fut un match difficile, ils ont bien joué aujourd'hui et ils ont joué presque comme un homme, a déclaré Salah à BT Sport. Nous avons marqué le premier but tôt après la première minute, mais ils ont joué un bon match. Le match s'est soldé par un score de parité mais le plus important [était] qualification pour les huitièmes en tant que premier du groupe. C'est un sentiment génial, bien sûr, d'être le meilleur buteur du club [en Ligue des champions], ce dont je suis fier. Je dois continuer comme ça et marquer plus de buts et creuser peut-être l'écart entre moi et les autres. Mais j'essaie tout le temps de marquer des buts juste pour aider l'équipe à gagner des matchs - c'est la chose la plus importante,» a déclaré le numéro 11 du club de la Mersey.

Cette saison, Mohamed Salah a trouvé le chemin des filets à 9 reprises en 10 matchs de championnat, et 3 fois en 6 apparitions en Ligue des Champions.