Angola: Prolongation du délai de la commission de gestion du groupe Media Nova

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Manuel Homem, a prolongé de 120 jours les délais de la commission de gestion des entreprises du groupe Media Nova (TV Zimbo, Jornal o País et Rádio Mais).

La durée initiale de 120 jours, qui a commencé en août, est terminée.

Selon l'arrêté ministériel du 9 décembre, il est prévu, avec la prolongation des délais, que les commissions de gestion concluent les processus de restructuration et d'assainissement de ces entreprises, pour que les informations économiques et financières sur les actifs récupérés puissent être soutenables.

L'arrêté précise que la prorogation du délai s'étend jusqu'à la conclusion de tous les actes contribuant à la restructuration des entreprises jusqu'à la soumission du rapport final avec des informations économiques concrètes sur la valeur de vente réelle des entreprises.

À son tour, selon l'arrêté, la commission de gestion du groupe Interactive Empreendimentos Multimédia LDA (Tv Palanca et Rádio Global) dispose de 90 jours pour achever le processus de définition et d'évaluation des conditions techniques et fonctionnelles liées à Rádio Global et assurer toutes les formalités légales pour l'incorporation des ressources humaines et de tous les actifs techniques du groupe à la Télévision Publique en Angola.

Le groupe Media Nova (TV Zimbo, Rádio Mais et le journal O País) et le groupe Interactive Empreendimentos Multimédia LDA (TV Palanca et Rádio Global) ont été cédés à l'État, dans le cadre du processus de recouvrement d'avoirs créé avec des fonds publics.