Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors du dîner d'État au Palais de l'Élysée

Discours du Président Abdel-Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d"Égypte, lors du dîner d'État au Palais de l'Élysée, à l'invitation du Président français Emmanuel Macron.

Au nom de Dieu le Miséricordieux ...

Votre Excellence M. le Président et cher ami ,Emmanuel Macron ...

J'ai l'honneur de vous exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude pour votre aimable invitation et pour l'accueil chaleureux que j'ai ressenti lors de ma visite actuelle à la glorieuse République française.

En plus de nos entretiens constructifs et fructueux tenus ce matin, reflétant clairement la distinction et le caractère unique des relations bilatérales entre la République Arabe d'Égypte et la République française.

Votre grand pays et votre peuple ami, jouissent d'une place spéciale chez tout le peuple égyptien, car nous partageons ensemble un héritage culturel et civilisationnel qui s'étend à travers les âges.

La grande passion du peuple français de l'ancienne civilisation égyptienne a contribué à approfondir de plus la relation d'amitié et de coopération, ainsi que la convergence des objectifs, des visions et des intérêts communs, d'autant plus que l'égyptologue français "Champollion" a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes, il y a environ deux cents ans.

De même, les relations distinguées qui unissent nos deux pays se traduisent par la coopération existante entre les différentes institutions égyptiennes et françaises dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation, les transports, la défense et la sécurité. Ces domaines représentent une base forte pour les relations étroites qui nous unissent.

Certainement, les énormes défis auxquels le monde est actuellement confronté, en tout premier lieu les phénomènes de violence, d'extrémisme, de haine d'autrui, d'intolérance, de racisme et de diffamation des religions, sont imposés à nos deux pays, en raison de leur poids civilisationnel et culturel, étant des grandes charges méritant la coopération pour faire face à ces phénomènes négatifs et le travail conjoint pour promouvoir les valeurs de tolérance, de modération et d'acceptation de l'autre, dont nous avons désespérément besoin de diffuser et d'approfondir toutes ces valeurs dans le monde plus que jamais.

Ma visite dans votre pays ami représente une occasion importante d'échanger les points de vue.

Non seulement, pour examiner les moyens d'améliorer les relations de coopération bilatérales, mais aussi pour coordonner les positions sur les diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun.