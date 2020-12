Cote d'Ivoire: Ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur - Albert Flindé annonce la signature de contrat de performance avec ses collaborateurs

Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a organisé le vendredi 11 décembre, à l'hôtel du Golf, dans la commune de Cocody, un séminaire-bilan de l'année 2020. Présidé par le ministre Albert Flindé, ce séminaire a permis aux principaux directeurs généraux et autres responsables de projets, de faire le bilan de leurs activités, au titre de l'année 2020.

Le ministre a annoncé, à l'occasion, une nouvelle mesure pour la redynamisation de son département ministériel. A savoir, la signature de contrat de performance avec chacun des responsables de programmes. Lesquels devront, à leur tour, signer aussi, avec chaque responsable de budget opérationnel, un contrat pour la mise en œuvre des actions et activités à eux confiées.

« Ainsi, en début de chaque année, le séminaire-bilan devra être une occasion pour revisiter notre performance. Par ailleurs, il permettra d'évaluer les responsables de programmes et les responsables de budgets opérationnels, afin de prendre des décisions qui vont dans le sens du renforcement de la performance », a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : « Je tiens au respect scrupuleux de ces dispositions légales dans le cadre du budget-programmes qui vise à donner plus de transparence et plus d'efficacité à l'action publique ».

Il a aussi instruit l'ensemble de ses collaborateurs à tout mettre en œuvre afin de faire de ce ministère, le champion dans la mise en œuvre du budget-programmes.

« Je tiens à une meilleure cohérence entre notre programme triennal, le budget adopté à l'Assemblée nationale, le projet annuel de performance et les contrats de performance. Je tiens à ce que les responsables de programmes et les responsables de budgets opérationnels soient de véritables managers pour gérer les ressources mises à leur disposition et rechercher des ressources complémentaires, à l'effet d'atteindre les objectifs fixés », a-t-il insisté.