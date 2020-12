Gabon: 60è anniversaire des Forces Armées gabonaises

Libreville, le 12 Décembre 2020 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris part ce jour à la cérémonie commémorant le soixantième anniversaire de la création des Forces Armées gabonaises qui s'est tenue au Camp Capitaine Ntchorere.

Cette célébration qui est l'occasion de rendre un vibrant hommage aux Hommes et Femmes de cette noble et vaillante institution a vu la présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles, le Premier Ministre, les Présidents des Institutions Constitutionnelles, les membres du Gouvernement et les Officiers Généraux

.Elle a été marquée par plusieurs temps forts, notamment les décorations à l'endroit des personnalités civiles et militaires ; la prestation de serment des personnels officiers et sous-officiers ; la présentation du Septième Bataillon Gabonais de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies en Centrafrique (MINUSCA) ; les activités dynamiques ; la parade militaire ainsi qu'une visite de stands.

Le Président de la République, a en sa qualité de Chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité, tenu à rendre hommage au nom du Gabon, aux militaires qui ont œuvré au développement et à la consolidation des Forces Armées Gabonaises, ainsi qu'à tous ceux restés indéfectiblement attachés au service de la République.

Par ailleurs, à l'heure où le contexte sécuritaire national et sous régional est marqué par de nouveaux défis et menaces multiformes, le Chef de l'Etat a réitéré son engagement pour la promotion d'une Armée opérationnelle et républicaine. « Ce concept d'armée en OR est et restera toujours pour moi un leitmotiv », a-t-il déclaré.

Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus qui sévit dans le monde depuis plusieurs mois, les forces de défense se sont fortement mobilisées afin d'assurer la protection sécuritaire et sanitaire des populations.