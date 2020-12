Algérie: Championnat arabe jeunes Open des échecs - 9 médailles pour l'Algérie dont 3 en or

Alger — L'Algérie a décroché neuf médailles (3 or, 4 argent et 2 bronze) lors de la phase finale du championnat arabe jeunes Open des échecs, disputée vendredi et samedi en ligne.

Les médailles d'or sont l'oeuvre d'Amine Acherchour (U6 O), Saoussane Aissani (U8 G) et Manel Nassr (U16 G).

Les quatre médailles d'argent ont été décrochées par Naila Nour Ramoul (U10 G), Abdeljalil Bidi (U14 O), Chahrazed Djerroud (U14 G) et Lina Nassr U20 G), tandis que Mohamed Walid Belattar (U12 O) et Nesrine Boubendir (U12 O) se sont contentés du bronze.

L'Algérie a participé à cette phase finale avec 30 échéphiles : 14 qualifiés du tour préliminaire et 16 sélectionnés par la Fédération algérienne des échecs.

La compétition a été disputée selon le système de 11 rondes à la cadence de trois minutes plus deux secondes par coup.

Cette manifestation sportive, organisée par l'Union arabe des jeux d'échecs, a enregistré la participation de plus de 800 échéphiles filles et garçons âgés de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 ans de 21 pays.