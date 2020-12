Maroc: CNDH - La consécration de l'effectivité des droits humains ouvre de larges perspectives en la matière

Rabat — La consécration de l'effectivité des droits humains par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), ouvre de larges perspectives en la matière pour une institution placée au cœur de la dynamique réformatrice au Maroc.

Dans un communiqué à l'occasion du 30ème anniversaire du CNDH qui coïncide avec les 72 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le conseil affirme se pencher désormais non seulement sur l'évaluation de la situation des droits humains, mais aussi sur le suivi de la jouissance effective de ces droits par les citoyens sur un pied d'égalité.

L'effectivité des droits de l'Homme, devenue l'un des principaux déterminants dans l'action du CNDH et ses interactions avec notamment l'exécutif et le parlement, trouve son fondement dans l'approche initiée dès le départ par l'institution en termes de protection et de promotion des droits de l'Homme ainsi que de prévention des violations, souligne un communiqué du conseil.

En trente ans, le cheminement du CNDH a été marqué par des réformes substantielles qui ont permis de promouvoir ses rôles et d'élargir ses prérogatives et son indépendance. Dans son mandat actuel, cette institution nationale exerce les mandats du mécanisme national de prévention de la torture, du mécanisme national de recours pour les enfants victimes de violation et du mécanisme de protection des personnes handicapées.

La mise en place de ces mécanismes intervient dans le cadre du parachèvement du système de protection des droits de l'Homme et de la mise en œuvre des engagements pris conformément aux trois conventions y afférentes, ratifiées par le Royaume.

A l'international, le CNDH joue un rôle pionnier que ce soit au sein de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'Homme, ou des réseaux africain, arabe et francophone de ces institutions.

A l'occasion de l'anniversaire du Conseil, sa présidente Amina Bouayach a souligné que le parcours de l'institution a permis de réunir les conditions favorables à une adhésion volontariste du Maroc au système des droits humains de l'ONU. Les trente ans du CNDH, a-t-elle dit, ont été aussi marqués par une interaction sans précédent entre l'État et le mouvement des droits de l'Homme afin de se réconcilier avec le passé et d'explorer les perspectives d'avenir.