Ile Maurice: Mort suspecte de Soopramanien Kistnen - L'itinéraire de «Kaya» le jour de sa disparition

Les auditions lors de l'enquête judiciaire en cour de Moka cette semaine ont permis un début d'assemblage du puzzle entourant le parcours de Soopramanien Kistnen, le vendredi 16 octobre, jour de sa disparition, avant que son corps ne soit retrouvé partiellement calciné, dans un champ de cannes à Telfair, le dimanche 18 octobre. L'appel est lancé aux particuliers et sociétés à Quatre-Bornes pour aider à découvrir ce qui a pu arriver à l'agent politique du ministre Yogida Sawmynaden à partir de La Louise, où il a été vu pour la dernière fois (à ce stade) sur les images des caméras de Safe City le bus de la CNT dans lequel il se trouvait.

Vendredi 16 octobre

6 heures : L'agent du Mouvement socialiste militant (MSM) Soopramanien Kistnen, affectueusement surnommé Kaya, quitte son domicile à Montagne-Ory pour se rendre au travail. Un ami est passé le prendre pour le déposer à 7 heures chez une autre connaissance.

Entre 7 et 10 heures : Kaya se trouvait en compagnie d'un de ses amis à St-Pierre pour manger un morceau. Les deux se sont quittés dans ce même village.

10 heures : Un autre ami et compagnon de travail de l'agent du ministre Yogida Sawmynaden a indiqué à Simla Kistnen avoir vu son époux vers 10 heures, le vendredi 16 octobre. Et que Kaya lui a dit qu'il se rendait à Rose-Hill.

Ce même jour à Koomadha Sawmynaden, le frère du ministre du Commerce, Kaya aurait dit qu'il allait rencontrer un certain Ravi qu'il avait déjà rencontré la veille, jeudi. Comme elle l'a confié dans un entretien qu'elle nous a accordé le 5 décembre, Simla Kistnen affirme que le samedi 17 octobre, vers 20 heures, Koomadha Sawmynaden lui a aussi dit que Kaya a été vu dans les parages de l'Independent Commisson against Corruption, au RéduitTriangle, vendredi.

11 h 30 : Des caméras de Safe City ont capté les mouvements de l'agent du MSM à Moka. Ce dernier se rend vers un arrêt d'autobus. C'est ce qu'a affirmé le policier Yerukunondu de la Criminal Investigation Division de Moka lors de son audition au tribunal cette semaine. Ce policier a été le premier à se rendre à la salle des commandes des caméras de Safe City à Ébène pour visionner les images. Sauf qu'il n'a pas cherché à savoir davantage supposant que Soopramanien Kistnen est resté dans les parages à Moka avant de se rendre dans un champ de cannes à Railway Road, Telfair, Moka, où son corps a été retrouvé «puisque la thèse de suicide était privilégiée à ce moment-là». Lors de l'enquête judiciaire au tribunal de Moka le mercredi 9 décembre, Parsuramen Arian, qui habite à Telfair, a affirmé sous serment avoir rencontré la victime le vendredi 16 octobre.

11 h 34 : Soopramanien Kistnen est vu montant à bord d'un autobus, toujours grâce aux caméras de Safe City.

11 h 53 : Soopramanien Kistnen est aperçu alors qu'il débarquait de l'autobus à la gare de Rose-Hill.

13 h 38 : Le témoin no22, le constable Abeeram, affecté à la Safe City Control Room d'Ébène, a déclaré, au cours de sa deuxième audition lors de l'enquête judiciaire le jeudi 10 décembre, avoir vu Soopramanien Kistnen à Rose-Hill, monter à bord d'un autobus menant vers Beaux-Songes.

À partir de là, la suite des images CCTV du trajet de l'autobus est manquante. Me Sanjeev Teeluckdharry, un des avocats de la défense a lancé un appel aux particuliers et entreprises à Quatre-Bornes dont les caméras de surveillance auraient pu enregistrer la suite de l'itinéraire de Soopramanien Kistnen à partir de La Louise.

Ce vendredi, lors de la 6e séance de l'enquête judiciaire, le constable Abeeram est venu confirmer que les images à partir de La Louise sont bien manquantes et cela malgré le fait que les caméras sont bien opérationnelles. Il a demandé aux avocats de se référer à la Mauritius Telecom pour connaître la raison de la disparition de ces images.

Quartier-Militaire: Pravind Jugnauth dit faire confiance à Yogida Sawmynaden

Pravind Jugnauth etYogida Sawmynaden ont réagi pour la première fois en public sur l'affaire Kistnen, jeudi. C'était lors d'une fête de fin d'année du comité régional du MSM au siège du conseil de district de Moka, situé à Quartier-Militaire. Prenant la parole, le Premier ministre a affirmé sa confiance en son colistier et ministre du Commerce. Cela, suite à sa propre enquête, a-t-il dit. Quant à Yogida Sawmynaden, il a affirmé que l'on utilise son frère pour l'attaquer. Pour leur part, les avocats de la famille Kistnen et ceux de Koomadha Sawmynaden continuent à réclamer la démission ou révocation immédiate du ministre du Commerce. Bien qu'ils le disent depuis le début de l'enquête, après la séance d'hier de l'enquête judiciaire, ils ont cette fois-ci été encore plus intraitables. «Yogida Sawmynaden doit step down», ont dit en choeur Roshi Bhadain, Rama Valayden et Sanjeev Teeluckdharry, pour ne pas gêner l'enquête. Tout le monde sait que Yogida Sawmynaden a été ministre des TICs et donc responsable du projet Safe City, projet qui est sérieusement mis à l'index après que le policier de la Safe City Control Room a affirmé que des images cruciales pourraient être manquantes. Pour Me Roshi Bhadain, l'implication de Yogida Sawmynaden telle que l'a témoigné son propre frère dans cette sordide affaire commande que le ministre démissionne.