Maroc: El Guerguarat - La famille de la Résistance de Dakhla-Oued Eddahab exprime sa mobilisation derrière SM le Roi pour préserver l'intégrité territoriale

El Guerguarat — La famille d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, en visite samedi au poste-frontière El Guerguarat, ont fait part de leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour préserver l'intégrité territoriale et maintenir la paix et la stabilité dans la région.

Dans un communiqué lu à cette occasion, la famille de la Résistance a salué les sages décisions de SM le Roi Mohammed VI dans la gestion du dossier d'El Guerguarat sur tous les plans, dans le strict respect de la légalité et les pactes internationaux.

Les anciens résistants et membres de l'Armée de libération ont également condamné les actes de provocation commis par le "polisario", visant à menacer la paix et la stabilité dans la région.

Ils ont fait part de leur fierté de la diplomatie sage et perspicace menée sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, comme en témoigne le soutien africain, arabe et international croissant à l'intégrité territoriale du Royaume.

Cet effort a été couronné par la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son Sahara et l'ouverture prévue d'un consulat US à Dakhla, ont-ils souligné.

En outre, la famille de la résistance a réitéré son attachement à la marocanité du Sahara, tout en se félicitant de tous les programmes et projets de développement socio-économique dans les provinces du Sud du Royaume.